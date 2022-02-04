+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

16 школ построят в 2022 году в столице

4 Февраля 2022 15:32
Поделиться:
16 школ построят в 2022 году в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о строящихся в этом году школах, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 17 млн квадратов жилья построили в Казахстане в прошлом году
Строительство четырехполосной дороги Атырау-Доссор начнется в 2025 году Когда начнется строительство четырехполосной дороги Атырау - Доссор Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана

«Для того чтобы раскрыть потенциал детей и дать им билет в будущее - работаем над созданием условий и повышением качества образования. Как мы все знаем, школа - фундамент на пути становления личности.

В строительство школ мы также привлекаем частные инвестиции. Встретились с инвесторами, обсудили проекты в сфере образования. Это и строительство школ, и детских садов. Но перед ними ставим условия: инвесторы должны построить качественное учебное заведение строго в заявленный срок.

В текущем году мы планируем построить 16 школ. В рамках Комплексного плана на пятилетний период запланировали строительство порядка 70 школ. Учебные заведения строим во всех районах, в том числе, в жилых массивах. Акцент делаем на те районы, где имеется потребность в учебных заведениях.

По поручению Главы государства за последние годы значительно увеличили объем строительства учебных заведений. К примеру, если в 2019 году было построено шесть школ, то уже в 2020 г. построили 11 школ.

В прошлом году мы построили 15 школ. Это позволило нам создать порядка 40 тысяч ученических мест. За счет новых школ количество трехсменных школ сократилось на 5, вопрос с переуплотненным режимом решен в 10 школах», - написал аким столицы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Образование   #Строительство  
Поделиться:
Новости по теме
Свыше 17 млн квадратов жилья построили в Казахстане в прошлом году
Строительство четырехполосной дороги Атырау-Доссор начнется в 2025 году
Когда начнется строительство четырехполосной дороги Атырау - Доссор
Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
2 Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
3 Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
4 О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
5 Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
6 Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы
Читайте также
Сколько учителей в Казахстане
Казахстанские студенты создали биотопливо из использованного растительного масла
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив