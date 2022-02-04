16 школ построят в 2022 году в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о строящихся в этом году школах, передает МИА «Казинформ».

«Для того чтобы раскрыть потенциал детей и дать им билет в будущее - работаем над созданием условий и повышением качества образования. Как мы все знаем, школа - фундамент на пути становления личности.

В строительство школ мы также привлекаем частные инвестиции. Встретились с инвесторами, обсудили проекты в сфере образования. Это и строительство школ, и детских садов. Но перед ними ставим условия: инвесторы должны построить качественное учебное заведение строго в заявленный срок.

В текущем году мы планируем построить 16 школ. В рамках Комплексного плана на пятилетний период запланировали строительство порядка 70 школ. Учебные заведения строим во всех районах, в том числе, в жилых массивах. Акцент делаем на те районы, где имеется потребность в учебных заведениях.

По поручению Главы государства за последние годы значительно увеличили объем строительства учебных заведений. К примеру, если в 2019 году было построено шесть школ, то уже в 2020 г. построили 11 школ.

В прошлом году мы построили 15 школ. Это позволило нам создать порядка 40 тысяч ученических мест. За счет новых школ количество трехсменных школ сократилось на 5, вопрос с переуплотненным режимом решен в 10 школах», - написал аким столицы.