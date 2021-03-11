16 школ планируют построить в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства ряда учебных заведений в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима мегаполиса.

«Во время утреннего объезда ознакомился с ходом строительства ряда учебных заведений. К примеру, школа, расположенная в районе Есиль (пересечение проспекта Ұлы Дала и улицы №39»), в две смены позволит создать 2 400 ученических мест. Столько же мест будет создано в учебном заведении в районе Алматы (пересечение улиц К. Сатпаева и Ж. Нажимеденова).

Поручил мобилизовать технику и людей. Необходимо будет оснастить учебные заведения всем необходимым оборудованием, продумать подъездные пути к школам, а также уделять особое внимание благоустройству и озеленению территорий школ. По второй школе также поручил решить вопрос с подключением к инженерным сетям», - сообщил аким.

Всего в текущем году в городе планируют построить 16 школ. При строительстве учебных заведений переходят на крупногабаритные школы. Благодаря данным мерам только в этом году будет создано более 40 тысяч ученических мест. Это более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом увеличится количество ученических мест и более чем в 4 раза, чем в 2019 году.

«К примеру, в прошлом году построили 11 школ. Это позволило сократить количество школ с трехсменным обучением с 8 до 4, а с переуплотненным режимом – с 22 до 14. Кроме того, ряд школ перевели с котельного отопления на центральное. Это позволяет объектам образования только на отоплении ежегодно экономить до 100 млн тенге», - рассказал Алтай Кульгинов.

В строительство школ также привлекаются частные инвестиции. На инвестсоветах поддержали строительство свыше 30 частных школ. Кроме того, в рамках Комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 50 госшкол.

«Также необходимо уделять должное внимание имеющимся учебным заведениям – в прошлом году отремонтировали 26 объектов образования (школы, детсады, колледжи). В текущем году данные работы будут продолжены на системном уровне», - подытожил глава города.