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16 преступлений раскрыли полицейские Туркестанской области за неделю

22 Июля 2021 23:00
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16 преступлений раскрыли полицейские Туркестанской области за неделю

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента полиции Туркестанской области раскрыли 16 преступлений и задержали 1 преступника, находящегося в розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В период с 19 по 23 июля на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Его целью является поддержание надлежащего правопорядка в общественных местах и на улицах, пресечение преступлений и улучшение оперативной обстановки, выявление грубых нарушений ПДД и других правонарушений.

В ходе ОПМ «Правопорядок» полицейские ДП Туркестанской области раскрыли 16 преступлений и задержали 1 преступника, находящегося в розыске. Оперативниками пресечено 2 факта, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Кроме того, в рамках ОПМ «Правопорядок» сотрудники местной полицейской службы зарегистрировали более 800 административных правонарушений, Среди них, 88 фактов мелкого хулиганства, 78 случаев нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии и составили 4 административных протокола по ст. 482 КоАП РК «Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».

По линии дорожной безопасности сотрудники патрульной полиции выявили 1 факт управления автотранспортом в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица».

Также в ходе рейдовых отработок полицейские привлекли к административной ответственности 5 нарушителей ПДД за выезд на полосу встречного движения и 4 водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По линии миграции стражи порядка привлекли 3 нарушителей по ст. 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
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