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16 пассажиров самостоятельно выбрались из горящего автобуса в Кызылорде
1 Февраля 2022 17:35
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде загорелся пассажирский автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Инцидент был зафиксирован сегодня, 1 февраля, в 13.37. Загорелся автобус марки «Zhong Tong Bus» маршрута №1, перевозивший пассажиров. Автобус принадлежит ТОО Автобусный парк «Кызылорда».
«На место происшествия прибыли 9 сотрудников Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ на 3 машинах. Пожар локализован в 13.49, полностью потушен в 13.53. Из автобуса своими силами выбрались в безопасное место 16 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются»,-сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
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