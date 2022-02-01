16 пассажиров самостоятельно выбрались из горящего автобуса в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде загорелся пассажирский автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент был зафиксирован сегодня, 1 февраля, в 13.37. Загорелся автобус марки «Zhong Tong Bus» маршрута №1, перевозивший пассажиров. Автобус принадлежит ТОО Автобусный парк «Кызылорда».

«На место происшествия прибыли 9 сотрудников Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ на 3 машинах. Пожар локализован в 13.49, полностью потушен в 13.53. Из автобуса своими силами выбрались в безопасное место 16 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются»,-сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента по чрезвычайным ситуациям.