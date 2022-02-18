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16 объектов культуры построят в Мангистауской области до 2025 года

18 Февраля 2022 20:08
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16 объектов культуры построят в Мангистауской области до 2025 года

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области до 2025 года планируют построить 16 объектов культуры, еще 70 объектов будут отремонтированы. Об этом сообщила заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Гульзайда Тулеугалиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Специалист рассказала, что в регионе под государственной охраной находится 590 памятников.

«В результате проведенных в 2021 году полевых командировок исследовано 9 объектов историко-культурного наследия, это: некрополи Манаши Бейнеуского района, некрополи Серикбай, Серикбай 2 (Мажакай), некрополи Сорбулак 2, Аккуыс, Аккуыс 2 в Каракиянском районе. Проведена также фотофиксация объектов историко-культурного наследия: подземной мечети Есет ата в Мангистауском районе, маяка «Песчаный» в Мунайлы и маяка «Кызылозен» в Тупкарагане. Все они приняты на первичный учет», - рассказала Гульзайда Толеугалиева.

Она отметила, что будет отреставрирован ряд могильников.

В частности, проведены археологические исследования памятника «средневековое городище Кызылкала», расположенного в Мангистауском районе. Будет также проведена реставрация мавзолея «Карауылкумбет» Мангистауского района, памятников истории и культуры «Верхний маяк», «Нижний маяк», «Церковь», что в Тупкараганском районе.

Рассказывая о работе управления, специалист напомнила, что в прошлом году были построены и введены в эксплуатацию три библиотеки (в Актау, селах Жармыш и Баскудык) и два дома культуры.

А в 2022 году по программе «Ауыл – ел бесігі» запланировано строительство библиотеки в селе Саина Шапагатова в Тупкараганском районе и Дома культуры в Каракиянском районе на средства республиканского бюджета, а также музея в Жанаозене за счет местного бюджета.

«В рамках программы комплексного социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года запланировано строительство 16 объектов культуры, в том числе семи сельских клубов, шести библиотек, двух музеев, театра. Кроме того, будут отремонтированы 70 объектов культуры», - заключила Гульзайда Толеугалиева.


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#Культура   #История Казахстана   #Строительство   #Мангистауская область   #Ауыл – Ел бесігі  
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Автор:

Аружан Саптарова

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