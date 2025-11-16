16 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1964) родился ШИНГИСОВ Бауыржан Кабденович — председатель маслихата области Улытау.

Фото: Акимат области Ұлытау

Родился в городе Жезказгане. Окончил Карагандинский политехнический институт, специальность горные машины и комплексы (1990), КарГУ им. Е.Букетова, специальность правоведение и юриспруденция (2000).

Трудовая деятельность: слесарь Джезказганского управления «Казцветметремонт»; работа в таможенных органах (1992-2006); директор департамента экономической безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс» (2006); заместитель акима г. Жезказган, аким городов Сатпаев и Жезказган; первый заместитель председателя Карагандинского филиала партии «AMANAT» при ТОО «Корпорация Казахмыс»; депутат VI–VII созывов Карагандинского областного маслихата, председатель постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите (2016-2021).

50 лет назад (1975) родился ПИРИЕВ Аскер Аллавердиевич — член Национального курултая, председатель Астанинского филиала ОО «Турецкий этнокультурный центр „Ахыска“.

Фото: strategy2050.kz

Окончил ШКЭиБ, экономика и менеджмент (1992-1995); Университет «Туран», международная экономика и бизнес (2001); Казахский университет технологии и бизнеса, магистр экономических наук (2013).

Трудовая деятельность: региональный директор ТОО «МТК ХИЛАЛ» (1995-1998); заместитель генерального директора ТОО «Ак-пласт инжиниринг» (1998-2003); генеральный директор ТОО «Алем-Систем» (2003-2011); директор ТОО «Алуана», отель «Тенгри» (2011).

43 года назад (1982) родился АБДРАСИЛОВ Кундызбек Болатович — руководитель аппарата Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Фото: GOV.kz

Окончил Университет «Аулие-ата», информационные системы (2005); Жамбылский гуманитарно-технический университет, финансы (2010); Дипломатическую академию МИД РФ по специальности «магистр экономики» (2023).

Трудовая деятельность: внештатный сотрудник, главный специалист отдела налоговой регистрации Налогового комитета по Байзакскому району Жамбылской области (2005-2006); главный специалист департамента государственных баз данных АО «Национальные информационные технологии» (2007-2010); эксперт, главный эксперт, начальник управления Агентства Республики Казахстан по статистике (2010-2014); главный эксперт, заместитель руководителя, руководитель департамента статистики города Астаны Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (2014-2018); советник министра финансов РК (2018); советник заместителя Премьер-министра РК, главный инспектор отдела кадровой работы канцелярии Премьер-министра РК (2019-2021); руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (2021-2022); советник Премьер-министра РК, заведующий секретариата Премьер-министра РК (2022-2023); заместитель руководителя аппарата Правительства РК (2023-2024).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.

42 года назад (1983) родился САПИЕВ Серик Жумангалиевич — президент Национального сурдлимпийского комитета Республики Казахстан.

Фото: instagram/serik_sapiyev

Родился в городе Абай Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, факультет физической культуры и спорта, факультет экономики (2009); КарГТУ, по специальности «горное дело» (2014); Казахскую академию спорта и туризма, магистр педагогических наук (2016).

Трудовая деятельность: тренер-преподаватель ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса» (2010-2012); спортивный директор ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса» (2013-2014); инструктор-спортсмен штатной национальной команды РК по боксу (2005-2013); генеральный директор ТОО ПСК Astana Arlans (2014-2017); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член комитета по социально-культурному развитию (2017-2019); председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2019-2021); вице-президент по развитию параолимпийских видов спорта Национального Олимпийского комитета РК.

На занимаемой должности с апреля 2025 года.