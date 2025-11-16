16 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День рождения ЮНЕСКО

16 ноября 1945 года была создана Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В этот день на конференции в Лондоне был принят ее устав, который подписали 37 государств мира. Новая организация была призвана содействовать обеспечению интеллектуальной и нравственной солидарности человечества и тем самым препятствовать развязыванию новой мировой войны.

Международный день, посвященный терпимости

Праздник провозглашен в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках провозглашения «Декларации принципов терпимости». В 1997 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила государствам — членам ООН отмечать этот праздник.

Под терпимостью или толерантностью в «Декларации принципов терпимости» понимается уважение к богатому многообразию культур в мире, а также форм самовыражения людей. Каждый человек, согласно декларации, должен признать, что все люди различаются по своей природе и обладают одинаковым правом жить и сохранять свою индивидуальность.

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Казахстане

Традиция отмечать профессиональный праздник работников сельскохозяйственной отрасли в этот день сохранилась еще с советских времен, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1988 году третье воскресенье ноября стало Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Казахстан, став независимым государством, сохранил традицию и на законодательном уровне в 1998 году утвердил в качестве даты празднования третье воскресенье ноября. Профессиональный праздник вместе с казахстанцами в этот день отмечают сельскохозяйственные работники Украины и Беларуси.

СОБЫТИЯ

В 2001 году состоялось подписание совместного заявления и Договора о делимитации и демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.

В статье 4 договора стороны договорились о необходимости продолжения переговоров для разрешения вопросов о прохождении линии государственной границы на трех ее участках, требующих дополнительного рассмотрения. Данный шаг свидетельствует о том, что стороны подходили к решению вопроса границы с учетом интересов населения, живущего в приграничных районах.

В 2005 году в городе Акколь Акмолинской области состоялась презентация первого наземного комплекса управления космическими аппаратами, организованная АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости».

В 2007 году в городе Сарканде был установлен памятник первому инженеру-железнодорожнику из казахов, депутату 2-й Государственной думы, строителю Турксиба, члену правительства «Алаш-Орды», премьер-министру Туркестанской Автономии Мухамеджану Тынышпаеву.

Автором шестиметрового памятника является творческий коллектив, непосредственное руководство которым осуществляли выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Репина — архитектор Казбек Жарылгапов и скульптор Кайрат Суранчиев.

В 2009 году в Национальной библиотеке РК состоялось памятное гашение художественной почтовой марки серии «Памятные и юбилейные даты», посвященной 100-летию известного поэта, драматурга и ученого Абдильды Тажибаева.

На марке изображен скульптурный портрет поэта работы скульптора Евгения Вучетича. Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски. Художник — Данияр Мухамеджанов.

В 2009 году в Беларуси был создан Совет казахстанских студентов. Основная цель совета — формирование консолидированного казахстанского студенческого сообщества в Беларуси.

В 2011 году в областном центре Хатлонской области Республики Таджикистан — Курган-Тюбе (в 2018 году переименован в Бохтар) — состоялась церемония переименования одной из городских улиц в улицу «Казахон» («Казахская»), на которой исторически проживали этнические казахи.

В 2015 году в Королевстве Норвегия открылось почетное консульство Республики Казахстан, которое располагается в городе Винстра губернии Оппланн и охватывает еще пять других губерний. Этот важный регион Норвегии является центром промышленности, сельского хозяйства, высокотехнологичного производства, здравоохранения и образования. Почетным консулом был назначен бизнесмен Кристиан Миккель Доблоуг.

В 2016 году АО «Казпочта» выпустило марки, посвященные казахстанским призерам XXXI Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На почтовых марках изображены золотые и серебряные призеры игр: Данияр Елеусинов, Дмитрий Баландин, Нижат Рахимов, Гузель Манюрова, Жазира Жаппарқұл, Василий Левит, Елдос Сметов, Адилбек Ниязымбетов. Марки выполнены офсетным способом в 4 краски с гребенчатой перфорацией. Тираж — 40 тысяч штук, номинал одной марки составляет 200 тенге.

В 2017 году в Японии в рамках международной презентации программы «Рухани жаңғыру» в Токийской столичной центральной библиотеке открылся Центр казахстанской литературы и культуры.

В 2020 году в Арабской Республике Египет в рамках международного проекта информационно-культурного центра «Абай» состоялось торжественное открытие международной выставки «Абай және Рухани мұра» и презентация книги Абая на арабском языке. Творчество Абая арабскому миру представил издательский дом организации Лиги арабских государств по делам культуры, образования и науки (ALECSO).

В 2020 году в Казахстане был создан корпоративный фонд Menin Armanym, который занимается тем, что старается исполнить мечты тяжелобольных детей от 3 до 18 лет.

Идея благотворительного проекта заключается в том, чтобы мечты таких детей обязательно осуществились при их жизни. Это оказание духовной поддержки и помощь в повышении жизненного тонуса маленьких героев в тяжелом процессе медицинских процедур. Слоган Фонда «Мейрімге толы тасқын бол» («Будь наполнен добротой») мотивирует людей к тому, что умение сострадать может дать многим детям с тяжелыми заболеваниями и их родителям стимул двигаться и бороться дальше с новой позитивной энергией.

В 2021 году специальный подъемник разработали молодые талантливые односельчане для Оналхана Таубахана из поселка Осакаровка Карагандинской области. Свой проект программисты защитили на международном мейкатоне.

Описание проекта осакаровских изобретателей размещено на официальном сайте Tikkun Olam Makers, чтобы им смог воспользоваться тот, кому он действительно нужен.

В 2021 году в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) прошла Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2021, в рамках которой Казахстан, Россия и ОАЭ подписали совместное письмо о намерениях по реализации первого коммерческого космического проекта «Гагаринский старт» на космодроме «Байконур».

В документе отмечены совместные намерения сторон приступить к детальной проработке трехстороннего проекта по модернизации исторической площадки № 1 космодрома Байконур — «Гагаринского старта», с которого состоялся первый полет человека в космос.

В 2022 году в Алматы, в год 150-летия великого тюрколога и «учителя нации», открыт памятник великому казахскому просветителю, литературоведу, поэту и переводчику, общественному и политическому деятелю Ахмету Байтурсынову. Бронзовый памятник высотой пять метров на гранитном постаменте установили в сквере у Алматинского хореографического училища, который носит имя Ахмета Байтурсынова, на пересечении одноимённой улицы с улицей Жамбыла. Авторы памятника — скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.

В 2023 году численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с этим знаковым событием.

«Счастливая семья — фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В 2024 году в Казахстане открылся железнодорожный тур «Шёлковый путь» по направлению «Алматы — Туркестан — Ташкент — Алматы». Международный железнодорожный тур за 4 дня позволил туристам погрузиться в атмосферу древних городов и отправиться в путешествие по следам Великого шелкового пути. Маршрут включает в себя ключевые достопримечательности Туркестана и Ташкента. Для удобства туристов в программе тура предусмотрено сопровождение гида, питание, транспортное обслуживание и входные билеты.