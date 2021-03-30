11:45, 30 Март 2021 | GMT +6
16 новых школ построят до 2025 года в Северо-Казахстанской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области построят 16 новых школ. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предусмотрено строительство 16 школ до 2025 года для сокращения дефицита ученических месть региона. Также на 2022-2023 годы запланировано строительство коррекционной школы-интерната для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Глава МОН добавил, что в рамках проекта модернизации в СКО будет охвачено 416 школ.
«В рамках проекта предусмотрены проведение капремонта, модернизации библиотек, столовых, обновление школьной мебели, установление турникетов и видеонаблюдения», - сообщил Асхат Аймагамбетов.
Ранее сообщалось, что Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.