16 новых школ построят до 2025 года в Северо-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области построят 16 новых школ. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусмотрено строительство 16 школ до 2025 года для сокращения дефицита ученических месть региона. Также на 2022-2023 годы запланировано строительство коррекционной школы-интерната для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН добавил, что в рамках проекта модернизации в СКО будет охвачено 416 школ.

«В рамках проекта предусмотрены проведение капремонта, модернизации библиотек, столовых, обновление школьной мебели, установление турникетов и видеонаблюдения», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.



