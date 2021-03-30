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    11:45, 30 Март 2021 | GMT +6

    16 новых школ построят до 2025 года в Северо-Казахстанской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области построят 16 новых школ. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предусмотрено строительство 16 школ до 2025 года для сокращения дефицита ученических месть региона. Также на 2022-2023 годы запланировано строительство коррекционной школы-интерната для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Глава МОН добавил, что в рамках проекта модернизации в СКО будет охвачено 416 школ.

    «В рамках проекта предусмотрены проведение капремонта, модернизации библиотек, столовых, обновление школьной мебели, установление турникетов и видеонаблюдения», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее сообщалось, что Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.



    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Правительство РК Образование МОН Строительство
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