+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

16 нелегалов выявили в Туркестане

8 Декабря 2021 16:49
Поделиться:
16 нелегалов выявили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области выявили 16 нелегальных мигрантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Грузовик врезался в легковушку в Капшагае: один человек погиб 2 273 наркопреступления выявили в Казахстане в этом году Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции

В период с 6 по 12 декабря на территории Туркестанской области проводится ОПМ «Нелегал». Его основной целью является обеспечение надлежащего правопорядка, выявление незаконно прибывших и проживающих иностранных граждан, а также каналов незаконной миграции и иных правонарушений, связанных с миграционным законодательством.

Так, миграционные полицейские выявили 16 незаконно находящихся в Туркестане иностранцев. В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье 517 КоАП «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Грузовик врезался в легковушку в Капшагае: один человек погиб
2 273 наркопреступления выявили в Казахстане в этом году
Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции
Популярное
1 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
2 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
3 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
4 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
5 Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
Столичный участковый помог вернуть забытый в такси чемодан хозяину
Выманивший 5 млн тенге у павлодарки россиянин задержан в аэропорту Домодедово
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив