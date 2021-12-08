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16 нелегалов выявили в Туркестане
8 Декабря 2021 16:49
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области выявили 16 нелегальных мигрантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В период с 6 по 12 декабря на территории Туркестанской области проводится ОПМ «Нелегал». Его основной целью является обеспечение надлежащего правопорядка, выявление незаконно прибывших и проживающих иностранных граждан, а также каналов незаконной миграции и иных правонарушений, связанных с миграционным законодательством.
Так, миграционные полицейские выявили 16 незаконно находящихся в Туркестане иностранцев. В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье 517 КоАП «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».
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