16 молочных ферм и 7 зернохранилищ строят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили реализацию инвестиционных проектов в отрасли сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Курирующий сферу первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов сообщил, что в агропромышленном комплексе в этом году реализуют 34 проекта на 48 млрд тенге.

Строят в регионе 16 молочно-товарных ферм на 9 тысяч голов, две откормочные площадки на 13 тысяч мест, три племрепродуктора по овцеводству, две птицефабрики на 6 тысяч тонн, теплицу на 2,8 тысячи тонн, семь зернохранилищ на 121,4 тысячи тонн, завод по производству семян, цех по переработке масличных культур, расширяют свинокомплекс.

«За последние три года в области ввели в эксплуатацию 12 современных молочно-товарных ферм. В этом строятся 16. Из них 10 будут введены до конца года», - сказал М.Тасмаганбетов.

В качестве примера уже построенных ферм он привел ТОО «Полудинское» в селе Полудинское района М.Жумабаева. Комплекс рассчитан на 420 голов с последующим увеличением до 1200 голов. Из Австрии, Венгрии и Чехии завезли 241 голова молодняка симментальской и голштинской пород. На комплексе установили доильный зал типа «карусель».

«За счет ввода промышленных молочно-товарных ферм сможем увеличить объёмы производства качественного товарного молока, тем самым максимально загрузить молзаводы, которые снизят импортозависимость по молочным продуктам. По итогам года планируем произвести 633 тысячи тонн с ростом на 16%. Загруженность молокоперерабатывающих предприятий области увеличилась до 92%. За счет реконструкции и ввода новых линий повысилась мощность перерабатывающах предприятий на 36%», - проинформировал М.Тасмаганбетов.

Остановился первый заместитель акима области на проектах по развитию овцеводства. Фермеры приобрели 12 тысяч голово молодняка. Для создания трех племенных репродукторов по овцеводству из Карагандинской и Западно-Казахстанской областей завезли 5,2 тысячи голов племенного молодняка эдильбаевской и казахской курдючной пород.

В растениеводстве региона, по словам М.Тасмаганбетова, возникла потребность в увеличении мощностей приемки и хранения мелкосемянных культур. Строятся семь новых зернохранилищ: пять проектов в районе Шал акына, по одному в Айыртауском и Есильском районах.

«Для улучшения качества высеваемых семян необходимо и передовое семяочитительноее оборудование. ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» завершило строительство завода по производству семян сельскохозяйственных культур - твердой пшеницы, гороха и льна - с мощностью проекта 60 тысяч тонн семян в год. Уникальностью завода является решета, предотвращающие травмированность семян при очистке и влиящие на качество выпускаемых семян. Завод такого масштаба является единственным в республике. Запуск завода значительно улучшит производство высококачественных, кондиционность семян и повысит конкурентоспособность, что отразится на качестве получаемого урожая», - сказал М.Тасмаганбетов.

Для увеличения объемов переработки масличных культур ТОО «Агро грейн СК» в Петропавловске завершает проект по созданию цеха по переработке масличных культур мощностью до 2 000 тонн маслосемян в год. Здесь же будет функционировать цех по фасовке крупянных изделий и муки.

«Реализация всех проектов в агропромышленном комплексе позволит создать около 900 рабочих мест, увеличить производство молока на 45 тысяч тонн, мяса – на 15 тысяч тонн, расширить ассортимент выпускаемой готовой продукции, нарастить экспорт и повысить производительность труда», - резюмировал М.Тасмаганбетов.