16 молочно-товарных ферм строят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов рассказал о развитии агропромышленного комплекса региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам М. Тасмаганбетова, в этом году в области в 2,4 раза увеличили посевы гречихи, свыше 900 тысяч га засеяли масличными. На 20% больше внесут в почву минеральных удобрений – 160 тысяч тонн.

«В этом году процент сортообновления планируем довести до 9%. Проводить полевые работы в более оптимальные сроки позволяет планомерное обновление машинно-тракторного парка. Объёмы инвестиций в этом направлении ежегодно возрастают. С начала года аграрии дополнительно приобрели 1 181 единицу новой техники и оборудования на общую сумму более 28,5 млрд тенге», - сообщил М. Тасмаганбетов.

Первый замакима области считает, что активно развивается отрасль животноводства. В рамках Комплексного плана на реализацию инвестиционных проектов в этой сфере выделили 15 млрд тенге. На эти средства намерены реализовать проекты по строительству молочно-товарных ферм, пяти птицефабрик.

М. Тасмаганбетов добавил, что за последние три года в области ввели в эксплуатацию 12 новых молочных комплексов. В этом году строятся еще 16. Планируют открыть две крупных откормочных площадок на 13 тысяч мест в Уалихановском и Акжарском районе, расширить свинокомплекс ТОО «EMC-Агро» с 50 до 100 тысяч голов. Об этом, кстати, недавно говорил и аким области Кумар Аксакалов.

«Для развития мясного птицеводства начата реализация проектов по строительству двух бройлерных птицефабрик мощностью 6 тысяч тонн мяса бройлеров в год», - сказал М. Тасмаганбетов.

Что касается переработки сельхозпродукции, объемы которой местные власти обещают увеличить, то обеспечить ее рассчитывают за счет открытия новых и модернизации действующих предприятий.

«В этом году государственная поддержка в виде субсидий составляет 48,2 млрд тенге. В целом, в 2021 году в сельском хозяйстве необходимо увеличить объем производства продукции на 4%. Для этого в приоритете остается диверсификация в растениеводстве, реализация запланированных инвестиционных проектов», - резюмировал М. Тасмаганбетов.