16 млрд тенге выделили фермерам Акмолинской области на погашение задолженности

Акмолинская область является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов, который ежегодно производит четверть высококачественной продовольственной пшеницы страны. По итогам 10 месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства составил 664 млрд тенге. Об этом заявил глава региона Марат Ахметжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Несмотря на то, что сложные природно-климатические условия существенно повлияли на объемы производства продукции растениеводства, благодаря самоотверженному труду аграриев наша область собрала более 3 миллион тонн зерна. 16,1 миллиард тенге выделено из резерва Правительства на погашение задолженности по всем направлениям субсидирования, пролонгированы кредитные обязательства на 1 год с возмещением банковских вознаграждений, установлены закупочные цены на сельхозпродукцию в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3 класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4 класса, — сказал Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.

В регионе развивается животноводство. Увеличилось производство мяса. Произведено 352 тысяч тонн молока, 608 млн штук яиц. В области создано 46 новых мясных и 5 молочно-товарных ферм, а также начата реализация программы по льготному кредитованию инвестиционных проектов с финансированием 7 МТФ за счет 15 млрд доступных кредитных средств.