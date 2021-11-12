16 медалей завоевали джитсеры Алматинской области на чемпионате мира

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби завершился чемпионат мира по джиу-джитсу в разделе Fighting, Ne-waza, Duo System. Спортсмены Алматинской области, которые выступали в составе национальной сборной Казахстана, завоевали три золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам чемпионата Республика Казахстан завоевала третье общекомандное место. В турнире принимали участие 65 стран и более 1500 спортсменов, которые представляли разные весовые категории.

Первое место заняли Бахтияр Кахерман, Жибек Кулымбетова и Тимур Госс.

Серебряными призерами стали Айнур Байгужа, Магаз Серикжан, Дарина Жумаш, Диас Анвар, Максат Есмурат.

«Бронзу» получили Айым Нуртилеу, Дарын Кенжебай, Данагул Талгаткызы, Максим Рычков, Мехришат Абдужелилов, Анаят Сыдыков, Ринат Горбачев и Самат Сарсенулы.

«Результаты соревнований показывают то, что джиу-джитсу в нашей стране развивается, с каждым годом наши спортсмены только усиливают свои позиции не только в Казахстане, но и на мировой арене. Федерация Алматинской области по джиу-джитсу выражает благодарность всем спортсменам и тренерам, принимавшим участие в чемпионат мира, и благодарит управление культуры и спорта за доверие и поддержку», - отметил президент федерации джиу-джитсу Алматинской области Алексей Рожков.