+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -0 °С
Алматы: 12 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

16 медалей завоевали джитсеры Алматинской области на чемпионате мира

12 Ноября 2021 14:31
Поделиться:
16 медалей завоевали джитсеры Алматинской области на чемпионате мира

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби завершился чемпионат мира по джиу-джитсу в разделе Fighting, Ne-waza, Duo System. Спортсмены Алматинской области, которые выступали в составе национальной сборной Казахстана, завоевали три золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Водитель чудом выжил после жуткого ДТП в Алматинской области
Казахстанский теннисист пробился в полуфинал «Челленджера» в Словакии ЧМ по боксу среди женщин перенесли на 2022 год Опытный казахстанский велогонщик вернулся в команду «Астана»

По итогам чемпионата Республика Казахстан завоевала третье общекомандное место. В турнире принимали участие 65 стран и более 1500 спортсменов, которые представляли разные весовые категории.

Первое место заняли Бахтияр Кахерман, Жибек Кулымбетова и Тимур Госс.

Серебряными призерами стали Айнур Байгужа, Магаз Серикжан, Дарина Жумаш, Диас Анвар, Максат Есмурат.

«Бронзу» получили Айым Нуртилеу, Дарын Кенжебай, Данагул Талгаткызы, Максим Рычков, Мехришат Абдужелилов, Анаят Сыдыков, Ринат Горбачев и Самат Сарсенулы.

«Результаты соревнований показывают то, что джиу-джитсу в нашей стране развивается, с каждым годом наши спортсмены только усиливают свои позиции не только в Казахстане, но и на мировой арене. Федерация Алматинской области по джиу-джитсу выражает благодарность всем спортсменам и тренерам, принимавшим участие в чемпионат мира, и благодарит управление культуры и спорта за доверие и поддержку», - отметил президент федерации джиу-джитсу Алматинской области Алексей Рожков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Соотечественники   #Спорт  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Водитель чудом выжил после жуткого ДТП в Алматинской области
Казахстанский теннисист пробился в полуфинал «Челленджера» в Словакии
ЧМ по боксу среди женщин перенесли на 2022 год
Опытный казахстанский велогонщик вернулся в команду «Астана»
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
2 Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
3 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
4 Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
5 Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
6 Три лошади стали причиной ДТП на трассе
Читайте также
Опытный казахстанский велогонщик вернулся в команду «Астана»
Более ста лучников выступят на Гран-при в Нур-Султане
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
Три лошади стали причиной ДТП на трассе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив