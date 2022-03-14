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16 марта возобновляется регулярное автобусное сообщение с Узбекистаном

Автор:  
Мадибек Джанибеков
14 Марта 2022, 20:56
16 марта возобновляется регулярное автобусное сообщение с Узбекистаном

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 16 марта возобновляется регулярное международное автобусное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство транспорта РУ.

Перевозчики двух стран будут выполнять рейсы по маршрутам Ташкент – Нур-Султан, Ташкент – Алматы, Ташкент – Кызылорда, Ташкент – Туркестан, Ташкент – Иргели, Чирчик – Шымкент и Чирчик – Алматы.

В ведомстве добавили, что в настоящее время ведутся переговоры об организации транзитных автобусных перевозок из Узбекистана через Казахстан в Россию и Кыргызстан.

Напомним, международное автобусное сообщение между двумя странами было приостановлено ровно два года назад, 16 марта 2020 года, в связи с пандемией коронавируса.


Транспорт   Узбекистан   Общество   Сотрудничество  
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