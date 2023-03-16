16 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1874-1938) родился- педагог-просветитель, участник движения «Алаш», член партии «Алаш», Западной Алашорды.

Уроженец Уральской области. Окончил Уральское городское двухлетнее русско-казахское училище, Оренбургскую школу для учителей русско-казахских школ.

Трудовая деятельность: работал учителем русско-казахской школы Аулиекольской волости, Алшынбайского аула Торгайской области, учителем подготовительных классов Оренбургской школы для учителей русско-казахских школ, управителем Соналинской волости Жымпийтинского уезда, учителем Алашской милиции в Ойыле, Жаксыбайской неполной средней школы.

Активно участвовал в создании системы самоуправления после февральской революции 1917 года, земского учебно-просветительского дела, был членом учебно-образовательного комитета Западной Алашорды. Делегат 3-го Уральского областного казахского съезда в 1918 году.

Осужден в 1938 году и расстрелян за «агитацию панисламизма, связи с религиозными деятелями К. Куанышкалиевым, Х. Нурмухамедовым. Реабилитирован в 1991 году.

назад (1938-2012) родился- выдающийся казахстанский физик, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР, академик Национальной академии наук Казахстана, основатель казахстанской школы теории относительности и гравитации.

Родился в Троицкой области Алтайского края (РСФСР). Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, физик-теоретик (1959).

Трудовая деятельность: лаборант, инженер Института ядерной физики Академии наук Казахстана (1959-1961); стажер-исследователь Ленинградского государственного университета (1964-1966); младший, старший научный сотрудник Астрофизического института Академии наук Казахстана (1966-1970); заведующий кафедрой Казахского государственного университета (1970-1988); ректор Казахского государственного университета (1988-1991); заведующий кафедрой теоретической физики Казахского государственного университета (1991-2012).

Награжден орденом «Құрмет» (2006).

назад (1939-2004) родился- известный казахстанский писатель и общественный деятель.

Родился в Чимкентской области. Окончил отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1961).

Трудовая деятельность: литературный работник, заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель главного редактора газеты «Жас Алаш»; главный редактор журнала «Образование и промышленность» (ныне «Зерде») (1970-1976); второй секретарь Союза писателей Казахстана (1976-1984); директор Республиканского агентства по защите авторских прав (1986-1987, 1987-1988); главный редактор журнала «Ара-Шмель» (1988-1992); директор издательства «Жазарак» (1990-1993); первый секретарь Союза писателей Казахстана (1991); первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (с 1992 года).

Первая книга «На пьедестале славы» была выпущена издательством «Жазушы» в 1965 году. Основные произведения писателя - сборники повестей и рассказов «Не хочу прощаться» (1969), «Начало» (1970), «Та самая ночь» (1972), «Мосты надежды» (1975), «Незваный гость» (1978). Повесть «Не хочу прощаться» выпущена на русском языке издательством «Молодая гвардия», а сборник повестей «С утра до полудня» в переводе на украинский - издательством «Молодь». В своих произведениях К. Найманбаев поднимает вопросы нравственного воспитания и духовного совершенствования современной молодежи.

Награжден медалью «За трудовую доблесть», грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

назад (1949-2003) родился- известный ученый-математик, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, академик Инженерной академии Республики Казахстан.

Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1972); аспирантуру при Институте теоретической и прикладной математики СО АН СССР (1976).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Вычислительного центра Сибирского отделения АН СССР; научный сотрудник Института теоретической и прикладной математики СО АН СССР (1976-1983); заведующий кафедрой дифференциальных уравнений КазГУ имени С.М. Кирова (1984); заведующий кафедрой прикладного анализа, директор НИИ математики и механики при КазНУ имени аль-Фараби (1984-2001); декан механико-математического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби (с 2001 года).

Им была создана научная школа по вычислительной математике и математическому моделированию. Под руководством Ш.С. Смагулова были созданы информационные технологии для нефтегазовой промышленности Республики Казахстан. Ш. Смагуловым было опубликовано более 120 научных работ. В 1994 году за цикл научных работ «Численное моделирование динамики жидкости и газа», «Теория и вычислительный эксперимент» был удостоен Государственной премии Республики Казахстан.