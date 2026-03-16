16 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1958) родился ЕЩАНОВ Сайлаубек Ергазиевич — председатель Костанайского областного маслихата.

Родился в поселке Караменды Наурзумского района Костанайской области. Окончил Кустанайский педагогический институт (1981).

Трудовая деятельность: учитель Дамдинской средней школы (1981-1987); инспектор районного отдела образования (1987-1993); инженер-снабженец Наурзумского управления жилищно-коммунального хозяйства (1993-1994); менеджер фирмы «Биотехнология» (1993-2000); директор РГП «Акпарат» (06.2000-01.2001); генеральный директор ОАО «Санаторий «Сосновый бор» (01.01.15.2001.2012); депутат областного маслихата по Алтынсаринскому (2012), секретарь Костанайского областного маслихата (20.01.2012); депутат областного маслихата (2016), секретарь Костанайского областного маслихата (03.2016-03.2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалью «Ерен Еңбегі үшін» (2004).

46 лет назад (1980) родился ВИКТОРОВ Сергей Александрович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: ведущий специалист РГП «Хозяйственное управление МИД РК» (1999-2003); атташе, третий, второй и первый секретарь Департамента консульской службы МИД РК и Постоянного представительства РК при ООН (2003-2012); советник Департамента многостороннего сотрудничества МИД (2012-2013); первый секретарь и советник Постоянного представительства РК при ООН (2013-2017); руководитель Управления ООН Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2017-2019); советник, советник-посланник Постоянного представительства РК при ООН (2019-2024); заместитель руководителя Представительства МИД Казахстана в г. Алматы (10.2024-2025).

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

36 летназад (1990) родился ЛУКИН Владислав Геннадьевич — руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО.

Родился в Петропавловске Северо-Казахстанской области. Окончил СКГУ им. М. Козыбаева, специальность «Строительство» (2012).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела водоснабжения управления строительства Северо-Казахстанской области (2012-2014); и. о. руководителя отдела, руководитель отдела областного управления строительства (2014-2016); заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства (2016-03.2020); заместитель акима города Петропавловска по строительству и оперативным вопросам (03.2020-10.2020); аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области (10.2020-08.2023); заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Северо-Казахстанской области (08.2023-02.2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

Также в этот день родились:

152 года назад (1874-1938) родился ИМАНГАЗИЕВ Толеген — педагог-просветитель, участник движения «Алаш», член партии «Алаш», Западной Алашорды.

Уроженец Уральской области. Окончил Уральское городское двухлетнее русско-казахское училище, Оренбургскую школу для учителей русско-казахских школ.

Трудовая деятельность: работал учителем русско-казахской школы Аулиекольской волости, Алшынбайского аула Торгайской области, учителем подготовительных классов Оренбургской школы для учителей русско-казахских школ, управителем Соналинской волости Жымпийтинского уезда, учителем Алашской милиции в Ойыле, Жаксыбайской неполной средней школы.

Активно участвовал в создании системы самоуправления после февральской революции 1917 года, земского учебно-просветительского дела, был членом учебно-образовательного комитета Западной Алашорды. Делегат 3-го Уральского областного казахского съезда в 1918 году.

Осужден в 1938 году и расстрелян за агитацию панисламизма, связи с религиозными деятелями К. Куанышкалиевым, Х. Нурмухамедовым. Реабилитирован в 1991 году.

88 лет назад (1938-2012) родился АБДИЛЬДИН Мейрхан Мубаракович — выдающийся казахстанский физик, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР, академик Национальной академии наук Казахстана, основатель казахстанской школы теории относительности и гравитации.

Родился в Троицкой области Алтайского края (РСФСР). Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, физик-теоретик (1959).

Трудовая деятельность: лаборант, инженер Института ядерной физики Академии наук Казахстана (1959-1961); стажер-исследователь Ленинградского государственного университета (1964-1966); младший, старший научный сотрудник Астрофизического института Академии наук Казахстана (1966-1970); заведующий кафедрой Казахского государственного университета (1970-1988); ректор Казахского государственного университета (1988-1991); заведующий кафедрой теоретической физики Казахского государственного университета (1991-2012).

87 лет назад (1939-2004) родился НАЙМАНБАЕВ Калдарбек — известный казахстанский писатель и общественный деятель.

Родился в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (1961).

Трудовая деятельность: литературный работник, заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель главного редактора газеты «Жас Алаш»; главный редактор журнала «Образование и промышленность» (ныне «Зерде») (1970-1976); второй секретарь Союза писателей Казахстана (1976-1984); директор Республиканского агентства по защите авторских прав (1986-1987, 1987-1988); главный редактор журнала «Ара-Шмель» (1988-1992); директор издательства «Жазарак» (1990-1993); первый секретарь Союза писателей Казахстана (1991); первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (с 1992 года).

Первая книга «На пьедестале славы» была выпущена издательством «Жазушы» в 1965 году. Основные произведения писателя — сборники повестей и рассказов «Не хочу прощаться» (1969), «Начало» (1970), «Та самая ночь» (1972), «Мосты надежды» (1975), «Незваный гость» (1978). Повесть «Не хочу прощаться» выпущена на русском языке издательством «Молодая гвардия», а сборник повестей «С утра до полудня» в переводе на украинский — издательством «Молодь».

77 лет назад (1949-2003) родился СМАГУЛОВ Шалтай Смагулович — известный ученый-математик, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, академик Инженерной академии Республики Казахстан.

Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (1972); аспирантуру при Институте теоретической и прикладной математики СО АН СССР (1976).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Вычислительного центра Сибирского отделения АН СССР; научный сотрудник Института теоретической и прикладной математики СО АН СССР (1976-1983); заведующий кафедрой дифференциальных уравнений КазГУ имени С. М. Кирова (1984); заведующий кафедрой прикладного анализа, директор НИИ математики и механики при КазНУ имени аль-Фараби (1984-2001); декан механико-математического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби (с 2001 года).

Им была создана научная школа по вычислительной математике и математическому моделированию. Под руководством Ш. С. Смагулова были созданы информационные технологии для нефтегазовой промышленности Республики Казахстан. Ш. Смагуловым было опубликовано более 120 научных работ. В 1994 году за цикл научных работ «Численное моделирование динамики жидкости и газа», «Теория и вычислительный эксперимент» был удостоен Государственной премии Республики Казахстан.