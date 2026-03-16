16 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1932 году комедиями Б. Майлина «Келін мен шешей», К. Кыркымбаева «Келіншек» был открыт Жамбылский районный театр. В составе первой труппы театра выступили актеры С. Атамкулов, Ж. Абызбаев, С. Абызбаева, Ш. Сакиев, М. Табанов и другие, а режиссурой занялись А. Абдирахманов, Ж. Аргынбаев. В 1940 году районный театр был открыт в качестве областного казахского драматического театра. В 1945 году театру было дано имя Абая.

В 1944 году была образована Кокчетавская область с административным центром в городе Кокчетаве. Ее территория протянулась с запада на восток почти на 600 км, с севера на юг — более чем на 200 км. В 1993 году в целях возрождения национальной топонимики город Кокчетав был переименован в Кокшетау. В 1997 году Кокшетауская область была ликвидирована, город потерял статус областного центра и два года находился в составе Северо-Казахстанской области. В апреле 1999 года три района и город Кокшетау перешли в состав Акмолинской области.

В 1944 году в составе Казахской ССР из северной части Алма-Атинской области была образована Талды-Курганская область с административным центром в городе Талды-Кургане. Площадь составляла 118,5 тыс. кв. км. 6 июня 1959 года была упразднена и включена в Алма-Атинскую область. 23 декабря 1967 года вновь была создана из северной части Алма-Атинской области. 4 мая 1993 года Постановлением Президиума Верховного Совета Казахстана транскрипция названия Талды-Курганской области на русском языке была изменена на Талдыкорганскую область. В 1997 году область была упразднена и вошла в состав Алматинской области.

В 1992 году как отдельное воинское формирование и резерв Вооруженных сил была создана Республиканская гвардия Казахстана. Сегодня она входит в Службу государственной охраны Республики Казахстан, называется Служба обороны объектов (Республиканская гвардия) и относится к силам обеспечения национальной безопасности государства. Указом Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 13 Служба обороны объектов была преобразована в Силы особого назначения.

Республиканскую гвардию называют визитной карточкой страны, ведь гвардейцы, помимо обеспечения безопасности главы государства и высших органов власти, участия в церемониальных ритуалах, несут почетный караул у эталонов государственных флага и герба, охраняют особо важные государственные объекты.

В 1998 году научно-исследовательский институт проблем образования имени Ы. Алтынсарина был преобразован в Казахскую академию образования имени Ы. Алтынсарина — одно из ведущих научно-педагогических учреждений в системе высшего образования Республики Казахстан. В 2008 году получила статус Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

В 2009 году в Алматы состоялась презентация документального фильма «Алашорда». Режиссер фильма — известный казахстанский кинематографист Калила Омаров. Фильм был снят по распоряжению Министерства информации и культуры РК в честь 90-летия движения «Алаш». Сценарий к 52-минутному фильму написал Болат Мурсалим, композитором является Акан Мусакулов.

В 2012 году казахстанским историко-просветительским обществом «Әділет» был издан девятый выпуск мартиролога «Книга скорби. Захоронение Жаналык». В книге-мартирологии приведена краткая информация на 4121 человека, расстрелянного и погребенного вблизи села Жаналык Алматинской области с 1937 по 1946 годы. Указываются имена, дата и место рождения, род занятий, статья Уголовного кодекса, дата расстрела, дата реабилитации.

В 2012 году в Нью-Йорке в здании престижного научного учреждения Института по изучению древнего мира (ИИМД) при Нью-Йоркском университете открылась уникальная выставка под названием «Кочевники и их связи: древнее искусство и культура Казахстана». Этот проект стал первой полноценной выставкой в США, всеобъемлюще повествующей о быте, структуре общества, духовном мире, искусстве, культуре древних кочевников, населявших современную территорию Казахстана.

В 2016 году в рамках заседания Совета по общим делам и политики Гаагской конференции по международному частному праву состоялась официальная процедура передачи представителям Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов письма о намерении Республики Казахстан вступить в Гаагскую конференцию.

Членство Казахстана в Гаагской конференции позволяет участвовать в процедуре унификации норм международного частного права в рамках указанной международной организации, способствует дальнейшему развитию правовой системы Казахстана с учетом мировых стандартов, повышению эффективности защиты прав и интересов казахстанских граждан за рубежом.

В 2018 году в столице Казахстана прошла встреча министров иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча на уровне глав МИД Ирана, России и Турции, которая проходила в Астане в первый раз, дала возможность определить трехстороннее взаимодействие в скором будущем и обсудить результаты, достигнутые за первый год сотрудничества по урегулированию ситуации в Сирии за время общей работы.

В 2018 году казахстанская кинолента «Дорога к матери» завоевала награду «Лучший художественный фильм» на кинофестивале в Нью-Йорке. Казахстанский фильм завоевал самую высокую награду в номинации «Достижение жизни».

Кинолента повествует о материнской любви, преданности и любви к родной земле.

В 2019 году в Норвегии на Кубке мира казахстанец Сергей Ткаченко установил новый рекорд Казахстана в прыжках на лыжах с трамплина.

В 2021 году Национальный комитет по охране нематериального культурного наследия при Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО стал партнерской организацией проекта ichLinks — международной цифровой платформы, созданной в целях обмена и распространения информации по нематериальному культурному наследию (НКН) стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В 2025 году Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу, одержав уверенную победу над россиянкой Юлией Чумгалаковой в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в Нише. Это уже третье золото мирового первенства в ее карьере.