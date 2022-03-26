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    21:37, 25 Март 2022 | GMT +6

    16-летняя казахстанка взяла «серебро» юниорского ЧМ в могуле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко выступила на юниорском чемпионате мира в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В могуле она смогла завоевать серебряную медаль, показав результат 77.14 балла. 16-летняя казахстанка лишь совсем немного уступила американской фристайлистке Элизабет Лемли — она выиграла «золото», набрав 77.74 балла. Бронзовой призеркой юниорского первенства в могуле стала еще одна представительница США — Элли Макуга — 70.56 балла. Всего в соревнованиях выступили 16 спортсменок.

    Напомним, Анастасия Городко выступала на Олимпийских играх в Пекине, однако не смогла преодолеть квалификацию ни в одной из дисциплин.



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