16-летняя казахстанка взяла «серебро» юниорского ЧМ в могуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко выступила на юниорском чемпионате мира в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В могуле она смогла завоевать серебряную медаль, показав результат 77.14 балла. 16-летняя казахстанка лишь совсем немного уступила американской фристайлистке Элизабет Лемли — она выиграла «золото», набрав 77.74 балла. Бронзовой призеркой юниорского первенства в могуле стала еще одна представительница США — Элли Макуга — 70.56 балла. Всего в соревнованиях выступили 16 спортсменок.

Напомним, Анастасия Городко выступала на Олимпийских играх в Пекине, однако не смогла преодолеть квалификацию ни в одной из дисциплин.



