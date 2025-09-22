РУ
РУ
    14:40, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    16-летняя казахстанка победила 13-кратную чемпионку мира в армрестлинге

    Силачке из Казахстана Улболсын Елмурат из Шардары всего 16 лет, но это не помешало ей стать чемпионкой мира среди взрослых по армрестлингу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: кадр из видео

    В финале взрослого чемпионата мира, прошедшего в Болгарии, в весе до 60 кг Улболсын победила 13-кратную чемпионку из Словакии Люсию Дебранову. Примечательно, что казахстанка буквально с первых секунд положила руку соперницы на стол, не дав ей ни единого шанса.

    Получая золотую награду на подиуме и слушая гимн родного Казахстана, Улболсын расплакалась от счастья.

    Отметим, что награда Улболсын – не единственная для команды Казахтана на данном мировом первенстве.

    Впервые в истории три брата из одной семьи стали чемпионами мира на одном турнире - Бекнур (14 лет), Азамат (15 лет) и Адилет (18 лет) Ибрагим. Каждый в своей весовой категории стали чемпионами мира. Все они также из Шардары. Чемпионом мира стал также Нурсултан Алдан, которому 16 лет. 18-летняя спортсменка Ырысты Оразхан в финальном поединке одержала победу над 11-кратной чемпионкой мира из Швеции Фией Рейсек, совершив подвиг, который войдет золотыми буквами в историю казахстанского спорта. Юная спортсменка, одержавшая победу над соперницей, которую многие считали фавориткой, поразила мировое сообщество.

    Напомним, что на выходных чемпионом мира по греко-римской борьбе стал казахстанец Айдос Султангали

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
