16-летняя художница из Туркестанской области создает произведения на холсте без помощи рук

Русалина Курманова родилась в Павлодаре, откуда родом много творческих и талантливых казахстанцев. В четыре года девочка оказалась в центре оказания специальных социальных услуг «Шұғыла» в селе Орангай Туркестанской области. У Русалины не было планов на обучение художественному ремеслу, все свое свободное время она посвящала занятиям по восстановлению нарушений опорно-двигательного аппарата, как и другие воспитанники центра. Здесь учащихся приспосабливают справляться с трудностями, находить опору в себе, чувствовать уверенность и раскрывать таланты.

16-летняя художница Русалина рисует, удерживая кисть зубами, работает сосредоточенно, терпеливо и вдохновенно. Она уверенно ведет линию и словно не замечает границ, потому что для ее творчества их действительно не существует.

— Когда я рисую, я забываю обо всем, не чувствую ограничений, не думаю о сложностях и не замечаю усталости. В этот момент я живу, дышу, чувствую и переношу все это на бумагу. Рисование наполняет меня радостью и дает мне свободу. Все мои работы идут от сердца, в них есть мои чувства, мои мысли и мое состояние. Я никогда не думаю, что у меня не получится. Я думаю, что попробую, что смогу и что справлюсь. И тогда действительно получается, — делится Русалина.

Первую работу художница создала в шесть лет. Тогда процесс давался непросто, движения требовали усилий, появлялась усталость, но именно в тот момент пришло главное ощущение уверенности.

Фото: личный архив Р. Курмановой

— Я вдруг поняла, что могу. Могу рисовать, создавать и говорить через рисунок. С этого момента меня было уже не остановить, — вспоминает, улыбаясь Русалина.

Сегодня в творческой коллекции юной художницы около 60 работ. Каждая картина девушки наполнена теплом и искренним настроением. В них чувствуется мягкость линий, внимание к деталям и живое дыхание природы.

— Я люблю рисовать природу, воду, небо, деревья, родной край. Иногда изображаю животных и сказочные образы. Природа для меня живая, открытая и бесконечная. В ней нет границ, и в моих картинах тоже нет границ. Через рисунок я могу сказать все, что чувствую. Мне нравятся яркие цвета, и я стараюсь, чтобы мои картины дарили людям тепло, спокойствие и радость. Хочется, чтобы человек посмотрел и почувствовал что-то светлое и вдохновляющее, — говорит художница.

Среди всех работ Русалины есть особенно дорогая ее сердцу картина.

— Моя любимая картина называется «Жүрек жылуы». Она очень личная и глубокая. В ней есть моя благодарность, мои вера и чувства. Когда я работала над ней, я думала о добре, о людях, которые рядом, и о том, как важно сохранить душевное тепло внутри. Иногда мне трудно выразить свои чувства словами, но я могу нарисовать их, — делится Русалина.

Творческий путь Русалины наполнен значимыми достижениями. Она участвовала во многих конкурсах, получила Гран-при фестиваля «Қылқалам», представила работы на выставке в Толебийском районе Туркестанской области и уверенно продолжает двигаться вперед.

— Я мечтаю стать известной художницей. Я хочу, чтобы мои картины видели люди в разных странах и чувствовали то же, что чувствую я. Мне важно делиться этим светом, — делится планами художница.

Центр оказания специальных соцуслуг «Шұғыла» стал для нее настоящим домом, местом поддержки и роста.

— Меня научила рисовать Лариса Геннадьевна Индюкова. Она поддерживала и верила в меня. Большую роль играет руководитель центра Ляззат Есназарова. Она помогает нам развиваться и смело идти вперед. Я благодарна также Жанар Ермекбаевне и всем остальным сотрудникам центра за заботу, внимание и возможности, — отмечает девушка.

Русалина учится на отлично, любит петь, читает и много размышляет. При этом главное качество, которое сразу ощущается в общении, это искренность и открытость.

— Рисование для меня — это не просто искусство, это язык, который помогает раскрыть душу. Он помогает сказать то, что сложно выразить словами. Я хочу, чтобы мои картины вдохновляли других детей, чтобы они не боялись, не сдавались и верили в себя. Каждый ребенок талантлив, и этот талант нужно заметить и поддержать. Очень важно говорить себе, что ты можешь и что у тебя получится, — говорит художница.

В 2026 году Русалина планирует поступить в художественный колледж и продолжить свой путь в искусстве. В планах участие в международных выставках, собственные экспозиции и знакомство зрителей с ее работами.

Средства от продажи картин девушка тратит на необходимые вещи и искренне верит, что найдутся люди, готовые поддержать развитие таланта и помочь другим детям с ограниченными возможностями раскрыть свои способности.

Впереди у Русалины самостоятельная жизнь, мечта о собственном доме, новые цели и большие планы. Пройденный путь стал серьезным испытанием и одновременно доказательством силы характера девушки.

Художница сохранила в себе свет, наполнила им картины и продолжает щедро делиться талантом с миром. В этих работах нет темноты. В них живет радость, искренняя надежда и теплая, живая любовь к жизни.

Ранее Kazinform рассказывал о людях, которые несмотря на ограничения уверенно идут к своей мечте и вдохновляют других. Студент из Туркестанской области, родившийся без рук, научился рисовать, писать и работать на компьютере и стремится стать архитектором.

Другая вдохновляющая история, рассказанная читателям, связана с Назимой Исахановой из Шымкента. Родившись без зрения, девушка освоила вокал, игру на фортепиано и кобызе, и сегодня выступает в ансамбле казахских народных инструментов.