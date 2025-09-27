РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:08, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    16-летняя девушка погибла в ДТП с участием КамАЗа в Акмолинской области

    Смертельное ДТП с участием КамАЗа произошло на трассе «Астана-Петропавловск» в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмоинской области, 26 сентября на 289-м км автодороги Астана - Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Santa Fe и КамАЗ-55111.

    - В результате ДТП 16-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Santa Fe скончалась в карете скорой медицинской помощи. 65-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве. 

    ДТП в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    В настоящее время полицией проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

    Напомним, ранее на трассе в Акмолинской области погибла девочка, еще 7 человек травмированы.


    Теги:
    МВД РК ДТП Полиция Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают