16-летняя девушка погибла в ДТП с участием КамАЗа в Акмолинской области
Смертельное ДТП с участием КамАЗа произошло на трассе «Астана-Петропавловск» в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмоинской области, 26 сентября на 289-м км автодороги Астана - Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Santa Fe и КамАЗ-55111.
- В результате ДТП 16-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Santa Fe скончалась в карете скорой медицинской помощи. 65-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве.
В настоящее время полицией проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее на трассе в Акмолинской области погибла девочка, еще 7 человек травмированы.