16-летняя девушка погибла в ДТП с участием КамАЗа в Акмолинской области

По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмоинской области, 26 сентября на 289-м км автодороги Астана - Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Santa Fe и КамАЗ-55111.

- В результате ДТП 16-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Santa Fe скончалась в карете скорой медицинской помощи. 65-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве.

Фото: ДП Акмолинской области

В настоящее время полицией проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее на трассе в Акмолинской области погибла девочка, еще 7 человек травмированы.





