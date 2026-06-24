KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    16-летний подросток утонул в реке Есиль в СКО

    Подросток купался в необорудованном для отдыха месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    утонул
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, трагедия произошла вечером 22 июня в районе имени Габита Мусрепова. Тело утонувшего подростка обнаружили в реке Есиль примерно в пяти километрах от села Мукыр.

    Тело юноши 2009 года рождения из воды извлекли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО.

    Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасности на воде. По словам специалистов, купаться следует только в официально разрешенных местах, оборудованных для отдыха и находящихся под контролем спасателей.

    За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере 7 МРП – более 30 тысяч тенге.

    С начала купального сезона это уже третий случай гибели человека на воде в Северо-Казахстанской области.

    Ранее сообщалось, что на озере Пестрое в Петропавловске утонул мужчина.

    Утонувшие Северо-Казахстанская область СКО Несовершеннолетние Реки
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор