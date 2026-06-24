16-летний подросток утонул в реке Есиль в СКО

Подросток купался в необорудованном для отдыха месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, трагедия произошла вечером 22 июня в районе имени Габита Мусрепова. Тело утонувшего подростка обнаружили в реке Есиль примерно в пяти километрах от села Мукыр.

Тело юноши 2009 года рождения из воды извлекли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО.

Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасности на воде. По словам специалистов, купаться следует только в официально разрешенных местах, оборудованных для отдыха и находящихся под контролем спасателей.

За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере 7 МРП – более 30 тысяч тенге.

С начала купального сезона это уже третий случай гибели человека на воде в Северо-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что на озере Пестрое в Петропавловске утонул мужчина.