    20:42, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    16 классов все еще учатся дистанционно в СКО

    В Северо-Казахстанской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ 169 учащихся из 7 школ временно обучаются в онлайн-формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту дети компьютер балалар
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе управления образования Северо-Казахстанской области, в указанных семи школах зарегистрированы случаи заболевания у 88 детей. При этом по сравнению с прошлой пятницей общее количество заболевших школьников сократилось на 240 человек.

    Если 12 декабря на дистанционное обучение были переведены 66 классов, то в настоящее время их число уменьшилось до 16.

    — В частности, в Аккайынском районе Чаглинская средняя школа полностью перешла на онлайн-формат обучения. В Петропавловске два учебных заведения — первая гимназия и средняя школа № 9 имени Ахмета Байтурсынова — работают в частично дистанционном режиме. Кроме того, в Аккайынском районе и районе имени Магжана Жумабаева по одной школе, а в Кызылжарском районе в 2 школах отдельные классы переведены на дистанционное обучение.

    Ситуация находится под контролем. В школах соблюдается система «один класс — один кабинет», введены обязательные требования по ношению масок, а также по регулярной санитарной обработке учебных помещений, сообщили специалисты управления.

    Айгуль Эсеналиева
    Автор
