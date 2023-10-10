16 казахстанцев обучаются в Израиле по программе «Болашак»

По программе «Болашак» в Израиле обучаются 16 студентов из Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

- 14 казахстанских граждан, проходивших стажировку по программе «Болашак», оперативно эвакуированы. Еще 2 студента, вылетевшие в Дубай на период национального праздника, будут возвращены в Казахстан ближайшим репатриационным рейсом, - говорится в сообщении Министерства науки и высшего образования РК.

Напомним, сегодня в 08:00 из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23:45 местного времени.

Посол Казахстана в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказал о том, как ведется работа по эвакуации граждан нашей страны из Израиля, сколько человек уже предварительно обратились с пожеланием вернуться на родину и что станет с сотрудниками посольства Казахстана, работающими там.

Между тем, посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к гражданам Казахстана в связи со сложившейся в Израиле ситуацией.

На фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевые действия на территории Израиля не ведутся. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики. Вчера ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

На данный момент израильская армия продолжает атаковать позиции ХАМАС в секторе Газа. Военные советуют жителям Палестины бежать в Египет.

Стало известно, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа 11 октября.

Кроме того, официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что в министерстве создан оперативный штаб и специальный чат в мессенджере, в который включены порядка 200 граждан Казахстана, временно и постоянно проживающих в Израиле.

По данным МИД РК, около 25 семей с казахстанскими гражданами находятся в секторе Газа.



