16 казахстанских санаториев безвозмездно примут пострадавших от паводков

Совместно с Научно-исследовательским институтом курортологии и медицинской реабилитации Минздрава Казахстана определено 16 санаториев, которые готовы бесплатно принять пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform.

12 из них находятся в Туркестанской области, остальные расположены в Бурабае, Семее, Алматы и поселке Алга Актюбинской области. Вместе эти санатории могут одновременно принять 190 человек на курс реабилитации продолжительностью от 10 до 14 дней.

НИИ курортологии и медицинской реабилитации Минздрава Казахстана уже проинформировал местные власти о необходимости предоставить списки пострадавших для размещения в санаториях. Всем пострадавшим, включая детей, будет предоставлена необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка.