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    09:57, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    16 казахстанских санаториев безвозмездно примут пострадавших от паводков

    санаторий
    Фото: Минздрав РК

    Совместно с Научно-исследовательским институтом курортологии и медицинской реабилитации Минздрава Казахстана определено 16 санаториев, которые готовы бесплатно принять пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform.

    12 из них находятся в Туркестанской области, остальные расположены в Бурабае, Семее, Алматы и поселке Алга Актюбинской области. Вместе эти санатории могут одновременно принять 190 человек на курс реабилитации продолжительностью от 10 до 14 дней.

    НИИ курортологии и медицинской реабилитации Минздрава Казахстана уже проинформировал местные власти о необходимости предоставить списки пострадавших для размещения в санаториях. Всем пострадавшим, включая детей, будет предоставлена необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка.

    Теги:
    Казахстанцы Туркестанская область Общество Минздрав РК Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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