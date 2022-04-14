07:56, 14 Апрель 2022 | GMT +6
16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 3,
в городе Алматы – 7,
в городе Шымкент – 1,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 343 случая.
Как сообщалось ранее, 38 человек выздоровели за сутки.