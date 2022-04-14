16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 3,

в городе Алматы – 7,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 0,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 343 случая.

Как сообщалось ранее, 38 человек выздоровели за сутки.