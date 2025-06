16 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день семейных денежных переводов

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. Также проведение Дня поддержала Генеральная ассамблея ООН.

В 2016 году проведение Международного дня семейных денежных переводов поддержали более 80 операторов денежных переводов, обязавшиеся сделать все возможное, чтобы заработанные трудовыми мигрантами деньги, которые те отправляют домой, имели максимальную отдачу.

Всемирный день мотоциклиста

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что можно перевести с английского языка как «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста. До 2008 года датой дня считалась третья среда июля, но с 2008 года день был перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира.

СОБЫТИЯ

В 1993 году в ходе визита делегации Организации Объединенных Наций в Казахстан была достигнута принципиальная договоренность об открытии в Алматы представительства ООН.

В 1993 году в Алматы был создан Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ). Институт проводит фундаментальные исследования по стратегическим проблемам внешней и внутренней политики социально-экономического развития Казахстана, готовит материалы прогнозно-аналитического характера для руководства страны, проводит международные форумы по основным направлениям своих исследований.

В 2000 году вАстане был вручен сертификат премии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «Города за мир».

Премия ЮНЕСКО «Города за мир» – это награда городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира.

В 2011 году редакционно-издательским учреждением «Литература и искусство» на белорусском языке издана книга великого казахского поэта Абая «Степной простор». Автор перевода стихотворений Абая на белорусский язык – лауреат Государственной премии Республики Беларусь, секретарь Союза писателей Беларуси, главный редактор журнала «Полымя» Микола Метлицкий.

В 2011 году во всемирно известном бельгийском городе Ипр, где в ходе Первой мировой войны впервые применено оружие массового уничтожения, состоялась торжественная церемония открытия казахстанского памятника, посвященного жертвам ядерных испытаний. Памятник установлен в одном из знаменитых музеев Бельгии и Европы «Поля Фландрии», специализирующемся на тематике мира, а также Первой мировой войне.

В 2016 году легендарный паровоз серии «Л» встал на вечную стоянку на привокзальной площади станции Сары-Озек. Паровоз был выпущен в конце Второй мировой войны на Коломенском заводе под руководством известного конструктора Льва Лебедянского. В середине прошлого века именно «Лебедянка» наиболее активно эксплуатировалась на железных дорогах бывшего Союза. На участке Алматы-Сары-Озек-Уштобе курсировало около 50 паровозов.

В 2017 году в Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие выставки «Султан Бейбарс и его эпоха». На выставке было представлено 22 уникальных предмета из собрания Музея исламского искусства (Каир, Египет). На каждом изображена одна эмблема – барс, который в виде титула принадлежал эпохе правления Султана Бейбарса. Среди экспонатов – монеты Султана Бейбарса, титул «kasem amir El moamenen», деревянная панель, использованная в мечети султана Баркук и другое.

В 2017 году АО «Польская почта» выпустило почтовую марку серии «Международная выставка «Астана EXPO 2017», созданную при сотрудничестве с Польским агентством по развитию предпринимательства. Представленная на ней композиция показывает растущее дерево, которое плавно переходит в «Байтерек» на фоне неба с узором атомов графена. Марка имеет четыре купона с мотивами польской выставки с надписями «Природные ресурсы», «Графен», «Голубой уголь» и «Ревитализация».

Автором марки, тираж которой составил 120 тысяч экземпляров, является польский дизайнер Анджей Госик. Размер марки – 39,5x31,25 мм, бумага флуоресцентная.

В 2017 году в Астане Международная тюркская академия (TWESCO) презентовала многотомный труд известного тюрколога, исследователя древних и современных тюркских языков Эмира Наджипа «Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV века» на основе «Хосрау и Ширин» Кутба. Данный многотомник является самым первым полным изданием весьма ценного для мировой тюркологии труда.

В 2017 году впервые в СНГ в Павлодаре прошел трехдневный марафон – «мейкатон», на котором умельцы создавали устройства и приспособления, которые облегчат жизнь людям с ограниченными возможностями. Авторы лучшей разработки получили возможность пройти обучение социальному предпринимательству. Люди с ограниченными возможностями получили в дар разработанные устройства и путевки в санаторий.

В 2019 году казахстанская шахматистка Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии, проходившем в городе Cинтае (Китай). Динаре удалось обойти 36 соперниц из 15 стран мира, получив 7,5 очков из 9 возможных.

В 2022 году в Улытауском регионе, который спустя четверть века вновь обрел статус области, прошло первое заседание Национального курултая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В 2022 году на 34-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МКС МАБ) принято решение о включении государственного национального природного парка Бурабай и Маркакольского государственного природного заповедника в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

В 2023 году под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности страны. Председатель Совета безопасности заслушал доклады руководителей государственных органов.

В 2024 году впервые казахстанский научный журнал Eurasian Journal of Physics and Functional Materials начал издаваться на крупнейшей мировой платформе Elsevier. Журнал выпускается Евразийским национальным университетом с 2017 года на английском языке. Все статьи научного издания также входят в международную научную базу Scopus. Он содержит материалы о результатах научных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий, альтернативной и водородной энергетики и так далее. Публикация Eurasian Journal of Physics and Functional Materials на платформе Elsevier открывает новые перспективы для развития не только журнала, но и всего научного сообщества Казахстана. Это признание международного уровня качества научных исследований, проводимых в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и в Казахстане.