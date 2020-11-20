16 игорных заведений выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области пресечена деятельность 16 незаконных игорных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.

Департаментом экономических расследования по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «STOP-игра» за последние две недели пресечена незаконная деятельность 16 игорных заведений в городах Туркестан, Сарыагаш, Кентау и Жетысай. По данным фактам начаты досудебные расследования.

Как рассказали в пресс-службе Комитета, в результате были изъяты 39 телевизоров, 71 процессор, 69 мониторов, 25 принтеров и 12 сканеров для чеков, а также денежные средства в сумме более 1,2 млн тенге

По всем фактам обнаружения незаконных игорных заведений ведомство просит сообщать по телефонам доверия Комитета – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по Туркестанской области 8 (72533) 3-29-87.