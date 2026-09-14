16 фактов незаконной продажи алкоголя выявили в Аягозском районе

В Аягозском районе прокуроры выявили 16 фактов незаконной реализации алкоголя, по всем случаям нарушителей привлекли к административной ответственности, передает Kazinfrom со ссылкой на Генеральную прокуратура Казахстана.

В рамках реализации проектов «Саналы ұрпақ» и «Айқын нәтиже» прокуратурой Аягозского района проводятся рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.

— На территории Аягозского района осуществляют деятельность 149 торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию. В ходе проведенных прокурорами мероприятий выявлено 16 фактов реализации алкогольной продукции с нарушением установленного законодательством порядка, — отметили в Генпрокуратуре.

По всем выявленным нарушениям виновные привлечены к административной ответственности по статье 200 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Одновременно прокуратурой проводится профилактическая работа с предпринимателями. Им разъяснили требования законодательства и ответственность за реализацию алкогольной продукции с нарушением установленного порядка, в том числе в запрещённое время.

В Генпрокуратуре отметили, что работа прокуроров направлена не только на выявление нарушений, но и на их предупреждение, обеспечение соблюдения закона и защиту общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что за сутки в Алматы задержали 13 пьяных водителей.

Также сообщалось, что лицензию на производство алкоголя в Казахстане будут выдавать за 12 рабочих дней.