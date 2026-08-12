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    Лицензию на производство алкоголя в Казахстане будут выдавать за 12 рабочих дней

    Министерство финансов Казахстана обновило правила оказания госуслуг органами государственных доходов, в том числе порядок выдачи лицензий на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    алкоголь
    Фото: freepik

    Соответствующие изменения внесены приказом министра финансов от 31 июля 2026 года. Документ вступает в силу 21 августа.

    В обновленных правилах предусмотрено оказание 19 государственных услуг. Среди них — выдача лицензий на производство этилового спирта и алкогольной продукции, а также на хранение и оптовую или розничную реализацию алкоголя.

    Как получить лицензию на производство алкоголя

    Государственная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам через веб-портал «электронного правительства».

    Для получения лицензии необходимо представить:

    • заявление в форме электронного документа;
    • документ об уплате лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЦП;
    • паспорт производства алкогольной продукции;
    • расчет производственной мощности с копиями паспортов оборудования;
    • бухгалтерские документы о принятии технологического оборудования на баланс организации;
    • сведения о соответствии квалификационным требованиям.

    После регистрации заявления уполномоченный орган в течение двух рабочих дней проверяет полноту документов. При их соответствии требованиям направляется запрос в государственный орган для согласования выдачи лицензии.

    После получения согласования специалист выезжает на объект и составляет акт о соответствии либо несоответствии установленным квалификационным требованиям.

    Лицензия либо мотивированный отказ выдаются не позднее 12 рабочих дней. Переоформление лицензии занимает до трех рабочих дней, прекращение действия лицензии — также до трех рабочих дней.

    Что изменится для оптовых продавцов алкоголя

    Для получения лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции заявление также подается через портал «электронного правительства».

    Заявителю потребуются:

    • электронное заявление;
    • документ об уплате лицензионного сбора;
    • договор аренды или безвозмездного пользования, если он заключен на срок менее одного года;
    • сведения о соответствии квалификационным требованиям.

    Полнота документов проверяется в течение одного рабочего дня.

    Лицензия или мотивированный отказ предоставляются не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления. Такой же срок установлен для переоформления и прекращения лицензии.

    Кроме того, правила предусматривают случаи обязательного переоформления лицензии — например, при изменении данных лицензиата, реорганизации юридического лица, изменении юридического адреса или адреса объекта, а также в других случаях, установленных законодательством.

    Новые правила начнут действовать с 21 августа 2026 года.

    Как будет продаваться алкоголь на маркетплейсах по новым правилам, можно узнать здесь.

    Торговля Производство Алкоголь
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор