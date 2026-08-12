Лицензию на производство алкоголя в Казахстане будут выдавать за 12 рабочих дней
Министерство финансов Казахстана обновило правила оказания госуслуг органами государственных доходов, в том числе порядок выдачи лицензий на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующие изменения внесены приказом министра финансов от 31 июля 2026 года. Документ вступает в силу 21 августа.
В обновленных правилах предусмотрено оказание 19 государственных услуг. Среди них — выдача лицензий на производство этилового спирта и алкогольной продукции, а также на хранение и оптовую или розничную реализацию алкоголя.
Как получить лицензию на производство алкоголя
Государственная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам через веб-портал «электронного правительства».
Для получения лицензии необходимо представить:
- заявление в форме электронного документа;
- документ об уплате лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЦП;
- паспорт производства алкогольной продукции;
- расчет производственной мощности с копиями паспортов оборудования;
- бухгалтерские документы о принятии технологического оборудования на баланс организации;
- сведения о соответствии квалификационным требованиям.
После регистрации заявления уполномоченный орган в течение двух рабочих дней проверяет полноту документов. При их соответствии требованиям направляется запрос в государственный орган для согласования выдачи лицензии.
После получения согласования специалист выезжает на объект и составляет акт о соответствии либо несоответствии установленным квалификационным требованиям.
Лицензия либо мотивированный отказ выдаются не позднее 12 рабочих дней. Переоформление лицензии занимает до трех рабочих дней, прекращение действия лицензии — также до трех рабочих дней.
Что изменится для оптовых продавцов алкоголя
Для получения лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции заявление также подается через портал «электронного правительства».
Заявителю потребуются:
- электронное заявление;
- документ об уплате лицензионного сбора;
- договор аренды или безвозмездного пользования, если он заключен на срок менее одного года;
- сведения о соответствии квалификационным требованиям.
Полнота документов проверяется в течение одного рабочего дня.
Лицензия или мотивированный отказ предоставляются не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления. Такой же срок установлен для переоформления и прекращения лицензии.
Кроме того, правила предусматривают случаи обязательного переоформления лицензии — например, при изменении данных лицензиата, реорганизации юридического лица, изменении юридического адреса или адреса объекта, а также в других случаях, установленных законодательством.
Новые правила начнут действовать с 21 августа 2026 года.
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