Лицензию на производство алкоголя в Казахстане будут выдавать за 12 рабочих дней

Министерство финансов Казахстана обновило правила оказания госуслуг органами государственных доходов, в том числе порядок выдачи лицензий на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие изменения внесены приказом министра финансов от 31 июля 2026 года. Документ вступает в силу 21 августа.

В обновленных правилах предусмотрено оказание 19 государственных услуг. Среди них — выдача лицензий на производство этилового спирта и алкогольной продукции, а также на хранение и оптовую или розничную реализацию алкоголя.

Как получить лицензию на производство алкоголя

Государственная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам через веб-портал «электронного правительства».

Для получения лицензии необходимо представить:

заявление в форме электронного документа;

документ об уплате лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЦП;

паспорт производства алкогольной продукции;

расчет производственной мощности с копиями паспортов оборудования;

бухгалтерские документы о принятии технологического оборудования на баланс организации;

сведения о соответствии квалификационным требованиям.

После регистрации заявления уполномоченный орган в течение двух рабочих дней проверяет полноту документов. При их соответствии требованиям направляется запрос в государственный орган для согласования выдачи лицензии.

После получения согласования специалист выезжает на объект и составляет акт о соответствии либо несоответствии установленным квалификационным требованиям.

Лицензия либо мотивированный отказ выдаются не позднее 12 рабочих дней. Переоформление лицензии занимает до трех рабочих дней, прекращение действия лицензии — также до трех рабочих дней.

Что изменится для оптовых продавцов алкоголя

Для получения лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции заявление также подается через портал «электронного правительства».

Заявителю потребуются:

электронное заявление;

документ об уплате лицензионного сбора;

договор аренды или безвозмездного пользования, если он заключен на срок менее одного года;

сведения о соответствии квалификационным требованиям.

Полнота документов проверяется в течение одного рабочего дня.

Лицензия или мотивированный отказ предоставляются не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления. Такой же срок установлен для переоформления и прекращения лицензии.

Кроме того, правила предусматривают случаи обязательного переоформления лицензии — например, при изменении данных лицензиата, реорганизации юридического лица, изменении юридического адреса или адреса объекта, а также в других случаях, установленных законодательством.

Новые правила начнут действовать с 21 августа 2026 года.

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