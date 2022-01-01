+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

16 детей родились в новогоднюю ночь в Нур-Султане

1 Января 2022 11:12
Поделиться:
16 детей родились в новогоднюю ночь в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь 1 января 2022 года в столице на свет появилось 16 новорожденных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление здравоохранения столицы.

Новости по теме
На борьбу со вспышкой COVID-19 китайской провинции Шэньси выделено почти $80 млн
Четыре человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК Почти 16,5 тысяч человек лечатся от КВИ в Казахстане Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году

В первый день нового года в акушерских блоках многопрофильных городских больниц родилось 6 девочек и 10 мальчиков.

В среднем за сутки ожидается рождение 80-90 детей.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
На борьбу со вспышкой COVID-19 китайской провинции Шэньси выделено почти $80 млн
Четыре человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Почти 16,5 тысяч человек лечатся от КВИ в Казахстане
Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году
Популярное
1 С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
2 В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 января
3 Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
4 562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
5 Автоёлку зажгли в Караганде
6 Президент Казахстана подписал Закон по вопросам совершенствования залоговой политики банков
Читайте также
В Казахстане в 2022 году увеличится заработная плата более 6 млн человек
В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 января
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Автоёлку зажгли в Караганде
Президент Казахстана подписал Закон по вопросам совершенствования залоговой политики банков
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив