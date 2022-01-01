16 детей родились в новогоднюю ночь в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь 1 января 2022 года в столице на свет появилось 16 новорожденных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление здравоохранения столицы.

В первый день нового года в акушерских блоках многопрофильных городских больниц родилось 6 девочек и 10 мальчиков.

В среднем за сутки ожидается рождение 80-90 детей.



