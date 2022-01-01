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16 детей родились в новогоднюю ночь в Нур-Султане
1 Января 2022 11:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь 1 января 2022 года в столице на свет появилось 16 новорожденных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление здравоохранения столицы.
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В первый день нового года в акушерских блоках многопрофильных городских больниц родилось 6 девочек и 10 мальчиков.
В среднем за сутки ожидается рождение 80-90 детей.
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