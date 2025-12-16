16 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

96 лет назад (1929) родилась ТУЛЕГЕНОВА Бибигуль Ахметовна — казахская оперная певица (колоратурное сопрано), актриса, педагог, народная артистка СССР (1967).

Фото: Kazinform

Родилась в Семипалатинске. Окончила вокально-хоровой факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1954), класс профессора Н. Н. Самышиной.

Трудовая деятельность: помощник киномеханика, рабочая Семипалатинского мясокомбината (1945); солистка Казахского радио (1951); солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая (1954); солистка-вокалистка государственной филармонии (1956); солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая (1971); преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (1980).

Гастролировала более чем в 40 странах мира. Выступала в самых престижных залах Нью-Йорка (зал Организаций Объединенных Наций), Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и в других крупнейших городах мира. Пела в сопровождении лучших оркестров мира: Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, Большого симфонического оркестра имени Чайковского (Россия), Камерного оркестра принца Уэльсского (Великобритания) и других.

Собрала и исполнила огромное количество казахских народных песен, сохранив их тем самым для будущих поколений.

В ноябре 2024 года в театре «Астана Опера» состоялся концерт, организованный при поддержке Министерства культуры и информации РК, посвященный 95-летию легендарной певицы Бибигуль Тулегеновой.

Награждена орденами Ленина (1976), Трудового Красного знамени (1959), «Отан» (2000), золотой медалью аль-Фараби (2000), личным Золотым знаком Президента РК (1999). Лауреат Государственных премий СССР и РК, независимой премии «Тарлан» (2001). Имеет звание «Человек года» (2001), личную звезду в Аллее звезд Казахстана (2002). Герой Социалистического труда с вручением медали «Серп и молот» и ордена Ленина (1991).

Почетный гражданин Астаны и Восточно-Казахстанской области.

81 год назад (1944) родился КИСТАУОВ Гани Ахметбекович — режиссер, сценарист, художник-постановщик анимационного кино, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Фото: animator.ru

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинское театрально-художественное училище, художник-декоратор (1964); художественный факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кино, художник-постановщик театра (1964-1967).

Соавтор анимационных фильмов «Алпамыс-батыр» (1986), «Соловей» (1986), «Охота» (1989), «Остров дракона» (1998), «Дүние кезек» (2002), «Ақсақ кулан» (2003), «Невеста волка» (2005), в соавторстве с Ж. Ж. Даненовым. Автор анимационных фильмов «Клад» (1970), «Счастье Кадыра» (1977), «Последний олень» (2007), «Поединок» (2008) и др.

Принимал участие в программе «Лучшие фильмы Центральной Азии» (г. Токио, Киото, 1995). Специальный показ на международном кинофестивале «Анкара» (1994), «Пусан-2000» (Южная Корея).

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1978). Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (2002).

60 лет назад (1965) родился УТЕЕВ Ербол Тынымбаевич — руководитель управления государственных доходов города Актау.

Фото: департамент госдоходов по Мангистауской области

Родился в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области.

Трудовая деятельность: инженер Вышкомонтажного цеха Комплексной эксплуатации «МНГГ» с. Курык Мангистауской области (1987-1994); инспектор Налоговой полиции г. Актау Мангистауской области (1994-1996); ведущий специалист планово-учетного отдела АО «Маңғыстау — Кен дала» (1997); инженер АО «Нефтемашсервис» (1998); директор ТОО «ТМ-82» (1998-2002); главный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник Управления Налогового комитета Мангистауской области Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2008); начальник отдела, Управления Налогового депратамента по Мангистауской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Налогового управления по Каракиянскому району, заместитель начальника Налогового управления по городу Актау (2008-2014); заместитель руководителя Управления государственных доходов по городу Актау департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017); руководитель управления государственных доходов по городу Жанаозен департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2017-2019); заместитель руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области (2019-2025).

На занимаемой должности с 2025 года.

50 лет назад (1975) родилась НУРБАЕВА Назира Нуртулеуовна — Генеральный консул Республики Казахстан в г. Сан-Франциско (США).

Фото: ТИВ

Родилась в Алматы. Окончила Казахскую государственную Академию Менеджмента, специальность «Финансы и кредит»; Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков, специальность «Консульская служба»; университет Wisconsin Richland, США, специальность «Деловое администрирование»; КИМЕП — MBA для управленческих кадров.

Трудовая деятельность: старший консультант / Консультант, PwC (05.1998-05.2003); старший налоговый советник, Lukoil Overseas Services, Ltd (06.2003-06.2004); менеджер, налоговые и юридические услуги, PwC (07.2004-06.2007); старший менеджер, Налоговые и юридические услуги, PwC (07.2007-06.2014); руководитель Атырауского офиса, PwC (04.2017-06.2020); лидер практики по косвенному налогообложению, PwC (2010-2020); лидер практики по оказанию услуг клиентам в нефтегазовой, нефтесервисной и ВИЭ отраслям, PwC (2014-2020); директор, Налоговые и юридические услуги, PwC (06.2014-06.2020); партнер, Налоговые и юридические услуги, Deloitte (06.2020-2021); член Наблюдательного совета, управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Қазына» (04.2021-2023); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

39 лет назад (1986) родился ШАМУРАТОВ Дарын Дюсембаевич — заместитель акима Атырауской области.

Фото: акимат Атырауской области

Родился в Индерском районе Атырауской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2004) специальность «Учитель географии»; Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет (2012) специальность «Финансы».

Трудовая деятельность: главный специалист аппарата акима Буденевского аульного округа (2009); главный специалист общего отдела аппарата акима Индерского района (2009-2012); заведующий общего отдела аппарата акима Индерского района (2012); руководитель аппарата акима Индерского района (2012-2017); заместитель акима Индерского района Атырауской области (08.2017-09.2022); аким Индерского района Атырауской области (09.2022-10.2024).

На занимаемой должности с октября 2024 года.

34 года назад (1991) родился ДАНИЛОВ Александр Сергеевич — секретарь партии «AMANAT».

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет; Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

Трудовая деятельность: руководитель ряда молодежных общественных организаций; руководитель пресс-службы ТОО «Объединенная химическая компания»; заместитель директора Департамента мультимедийных технологий в холдинге «Нур-Медиа»; президент, вице-президент локального комитета AIESEC Karagandy; руководитель проекта Stopfake.kz (07.2020-12.2021); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности с ноября 2025 года.

Также в этот день родились:

95 лет назад (1930-2004) родился АБУГАЛИЕВ Изтелеу Абугалиевич — казахстанский ученый в области земледелия, растениеводства и селекции сельскохозяйственных культур, академик Национальной академии наук Казахстана, заслуженный деятель науки Казахстана.

Фото: nasec.kz

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет (1953).

Трудовая деятельность: работал в Институте ботаники Академии наук Казахской ССР (1956-1959); старший научный сотрудник, заведующий отделом (1959-1967); заместитель директора Казахским НИИ земледелия им. В. Р. Вильямса (1967-1975); директор Казахского НИИ земледелия им. В. Р. Вильямса (1975-1995).

Принимал участие в разработке систем богарного, неполивного, горного, орошаемого земледелия, опубликовал более 260 научных работ, в том числе 10 монографий. Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета».

89 лет назад (1936-2010) родилась ШАРИПОВА Фарида Шариповна — казахская актриса театра и кино, народная артистка Казахской ССР (1976), народная артистка СССР (1980).

Фото: wikipedia

Родилась в г. Чугучак (КНР). Окончила актерский факультет Института искусств имени Курмангазы (1959), актриса драматического театра.

Трудовая деятельность: с 1954 года — актриса киностудии «Шанхайфильм» (КНР); с 1959 по 2010 годы — актриса Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова.

Была занята в спектаклях: «Выходят бабки замуж…» (Аклима), «Прощание со старым домом» (Ана), «Материнское поле» (Толганай), «Кровь и пот» (Акбала), «Укрощение строптивой» (Катарина), «Ричард III» (Анна), «Судьба женщины» (Кей), «Звезды Вьетнама» (Хиен), «Восхождение на Фудзияму» и других. Снималась в фильмах «Бег иноходца» (Бибижан) киностудии «Мосфильм»; «Кыз Жибек» (Кербез), «Следы уходят за горизонт» (Жаухаз), «Песнь о Маншук», телесериале «Перекресток» (Галия, врач) киностудии «Казахфильм».

Награждена орденами Трудового Красного знамени (1986), «Парасат» (2009), грамотой Советского комитета солидарности стран Азии и Африки и Советского комитета поддержки народов Вьетнама (1969). Лауреат Государственной премии Казахской ССР имени К. Байсеитовой (1966), лауреат Государственной премии СССР (1974).