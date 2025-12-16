16 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День Независимости Республики Казахстан

16 декабря 1991 года на вечернем заседании VII сессии Верховного Совета республики был принят Конституционный закон Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан». В преамбуле Закона сказано: «Верховный Совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан».

Провозглашение независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который впервые за многовековую историю получил возможность самостоятельно строить свое государство, развивать свою экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.

СОБЫТИЯ

В 1991 году на вечернем заседании VII сессии Верховным Советом Республики Казахстан принят Закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Информационное агентство «Казинформ» (КазТАГ) первым сообщило миру о провозглашении государственной независимости Республики Казахстан.

В 1996 году в Алматы, на площади Республики, состоялось торжественное открытие Монумента независимости. Комплекс представляет собой целостное художественное произведение, синтезирующее архитектуру, скульптуру, тексты изречений выдающихся деятелей науки, культуры и государства. Центром композиции является вертикальная пластическая стела, напоминающая рельефные мангышлакские кулпытасы, высотой 28 метров. Она завершается «золотым человеком» — правителем, который, стоя, управляет крылатым барсом и символизирует твердую государственную власть на земле казахов.

В 1996 году в Алматы состоялось торжественное открытие нового пятизвездочного отеля «Анкара» (нынешнее название Intercontinental Almaty). На церемонии открытия присутствовали президенты Республики Казахстан и Турецкой Республики.

В 1997 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные металлические деньги стоимостью 20 тенге, посвященные 100-летию со дня рождения великого казахского писателя Мухтара Ауэзова.

В 2000 году в городе Алматы открыт памятник Абылай хану. Автор памятника — скульптор Нурлан Далбаев.

Абылай хан, Абилмансур (1711-1781) — хан всего Казахского ханства, признанный всеми жузами, великий государственный деятель, полководец, дипломат. Потомок Жангир хана в пятом поколении.

В 2006 году в селе Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области открыта мемориальная доска с именами создателей молодежной организации «Союз спасения казахского народа», действовавшей в начале 40-х годов XX века.

Руководитель союза Губайдулла Анесов был арестован в декабре 1941 года и приговорен к расстрелу, остальные участники — к длительным срокам тюремного заключения.

В 2011 году в Астане состоялась торжественная церемония открытия первой в Казахстане Триумфальной арки «Мәңгілік Ел» — нового символа современного Казахстана и триумфа его народа, реализовавшего многовековую мечту о независимости и суверенитете своей страны. Высота арки составляет 20 метров, символизируя 20-летие независимости Казахстана. В ее основе — железобетон и мрамор бежевого цвета — цвета казахской степи и войлока юрты. В нижней части у основания каждой из сторон находятся объемные скульптуры высотой 4,4 каждая.

В 2014 году известный казахстанский драматург и писатель Дулат Исабеков стал лауреатом Международной премии имени Чингиза Айтматова.

Дулат Исабеков удостоен премии за смелое представление своих пьес на суд британского зрителя в Лондоне, за представление национальной культуры в соответствии с языковой политикой своей страны на трех языках — казахском, русском и английском, за желание построить мост взаимопонимания культур Казахстана и Великобритании. Церемония награждения состоялась в Лондоне в стенах Британского парламента.

В 2015 году 12-летний Турсынхан Еркин достойно представил Казахстан в гранд-финале первого в истории тюркского мира Международного детского песенного конкурса «Bala Turkvizyon», став обладателем титула «Золотой голос Международного детского песенного конкурса „Bala turkvizyon“.

В 2016 году впервые в истории страны в День Независимости Казахстана Государственный флаг РК был установлен на самой высшей точке Антарктиды — на пике Винсон на высоте 4892 метров.

Участники полярной экспедиции — известные альпинисты Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков — совершили скоростное восхождение на пик Винсон, считающийся одной из самых труднодостижимых вершин альпинистской программы «7 summits» из-за его географического расположения.

В 2016 году в Астане на территории выставки ЭКСПО был открыт монумент «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы» (25-летие независимости Казахстана).

Монумент представляет четырехгранное сооружение неправильной формы несущего каркаса — стальной решетчатой башни, к которой крепится каркас облицовки из натурального камня. Общее количество камней составляет 1319 штук, из них уникальных, выполненных по индивидуальным размерам, — 1069 штук и типовых — 250 штук. Общий вес камней — 94,5 тонны.

В 2017 году в Шымкенте, в парке «Абай», впервые в Казахстане состоялось открытие Аллеи медицинских работников, состоящей из трех частей. На первом камне высечены выдержки из клятвы врачей. На втором камне — статуя первого казахского целителя Отейбойдака Тлеукабылулы, который прожил 95 лет и оставил народу неугасаемое наследие. Третий камень предназначен для медицинских работников, которые погибли, спасая здоровье и жизни других.

В 2017 году в геологическом музее г. Костанай вскрыли капсулу времени 1967 года. Обращение к геологам XXI века было принято на собрании, посвященном 50-летию Октябрьской революции.

— Обращаемся к будущему поколению геологов! Мы были пионерами освоения природных богатств степи Северного Казахстана. Начинали работы в неосвоенных местах. Не было геологических карт, не хватало оборудования, снаряжения. Нам помогала романтика, вера в лучшее будущее, — зачитал послание заместитель руководителя по геологии МД «Севказнедра» Талгат Исасеитов.

Нынешние геологи традицию не стали прерывать. Они тоже написали обращение будущему поколению, которое вскроют в 2067 году.

В 2018 году Димаш Кудайберген стал певцом года на Международном кинофестивале The Silk Road Cohesion Awards 2018 в Шанхае и по решению стран Великого Шелкового пути стал послом культуры Шелкового пути.

В 2019 году состоялась церемония поднятия флага Республики Казахстан над зданием мэрии города Сан-Франциско с исполнением национального гимна. Подобное мероприятие впервые проходило на западном побережье США.

В честь Дня Независимости Республики Казахстан мэр города Сан-Франциско Лондон Н. Брид подписала заявление о признании 16 декабря 2019 года Днем казахстанско-американской дружбы.

В 2019 году первый в истории казахско-узбекский культурно-образовательный центр распахнул свои двери для всех желающих в стенах Ферганского государственного университета (Узбекистан).

Центр призван создавать благоприятные перспективы для расширения взаимодействия с казахстанской научно-образовательной средой, дальнейшего поддержания братских взаимоотношений.

В 2020 году постановлением муниципального совета аргентинского города Росарио № 10.126 одной из городских улиц, в частности нового района Сан Фернандо, было присвоено имя казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбайулы.

Заместитель председателя городского совета Агапито Бланко, отметив важную роль Абая в истории казахского народа и мировой культуре, подчеркнул, что решение о присвоении имени казахского мыслителя одной из улиц города принято единогласно всеми членами совета, что свидетельствует о приверженности аргентинцев развитию взаимодействия с Казахстаном и важности развития побратимских отношений между Росарио и Алматы, установленных в декабре 2019 года.

В 2020 году казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) был официально награжден титулом чемпиона IBF Intercontinental в полусреднем весе.

В 2021 году отреставрированный павильон «Казахстан» на территории ВДНХ признан лучшим объектом реставрации Москвы по версии активных граждан, набрав более 51 тысячи голосов. Почетный диплом из рук мэра города Москвы Сергея Собянина получил советник-посланник посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров и представители корпоративного фонда «Торгово-выставочный центр „Казахстан“.

Общая площадь павильона составляет 4 826 квадратных метров, в том числе, историческая часть — 1 716 кв. м, пристройка — 3 110 кв. м. Здание пристройки имеет пять этажей, в том числе, один подвальный. Комплекс располагает торгово-выставочным залом, конференц-залом (кинозалом) на 150 зрителей и рестораном на 120 посадочных мест.

В 2021 году в Костанайской области прошла выставка «История Казахстана в значках и сувенирах», на которой были показаны имеющиеся и новые уникальные награды, медали, грамоты, труды выдающихся людей, а также интересные сувениры, демонстрирующие достижения, успехи и вклад в развитие страны.

Основу экспозиции составили значки «История Казахстана», демонстрирующие ряд известных личностей, среди которых Амангельды Иманов — достойный сын своего народа, который боролся за свободу против колониального гнета. Дополнением к экспозиции идет краткая история о том, как столица Казахстана добилась мирового признания. На выставке представлены также награда от ЮНЕСКО «Город Мира» и медаль «Астана-Алматы».

В 2023 году два новых Ми-8АМТ казахстанской сборки подарили «Казавиаспасу». Техника поможет эффективнее тушить лесные пожары. Вертолеты способны пролететь более 1000 километров и тушить пожары на больших площадях и в лесных массивах. Впервые на такой модели предусмотрена специальная пылезащита, которую разработали в Казахстане. Вертолет укомплектован дополнительными прожекторами и удобными креслами для пилотов.

В 2024 году в казнете запустили конкурс в честь Дня Независимости Казахстана. Известный актер и продюсер Нурлан Коянбаев предложил пользователям социальной сети делиться фотографиями и видео зимних достопримечательностей страны, а также красивых и уникальных мест с хэштегом #Qazalemi. У самых креативных и оригинальных публикаций есть возможность выиграть новые смартфоны и путевки в санаторий. Казахстанцы поддержали инициативу, в том числе известные телеведущие Айгуль Мукей и Даулет Бижанов, актриса Куралай Анарбекова и многие другие.