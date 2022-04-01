08:01, 01 Апрель 2022 | GMT +6
16 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 16 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2
город Алматы - 7
Алматинская область - 1
Восточно-Казахстанская область - 3
Карагандинская область - 1
Костанайская область - 1
Северо-Казахстанская область - 1
Всего в стране выявлен 1 305 151 заболевший.