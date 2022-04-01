16 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 16 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2

город Алматы - 7

Алматинская область - 1

Восточно-Казахстанская область - 3

Карагандинская область - 1

Костанайская область - 1

Северо-Казахстанская область - 1

Всего в стране выявлен 1 305 151 заболевший.