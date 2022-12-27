16 человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Улытауской области

27 Декабря 2022, 18:23

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В поселке Жанаарка Улытауской области в бане на территории частного дома произошел взрыв газового баллона с последующим разрушением кровли бани на площади 100 кв.м. и горением на площади 50 кв.м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание было оперативно локализовано силами ДЧС.

По предварительным данным, в частном доме проводился поминальный обед. В результате взрыва пострадали 16 человек, 8 из них госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. 8 человек отпущены домой, так как при медицинском осмотре показаний для госпитализации не выявлено.

На месте работают силы и средства ПЧ-6 поселка Жанаарка: 4 человек личного состава, сотрудники отдела по ЧС – 2 человека и единица техники Ац-40. Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются.

По предварительным данным, была грубо нарушена техника безопасности – газовый баллон был занесен с мороза в помещение и установлен возле отопительного прибора.

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