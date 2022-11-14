16 человек погибли при пожарах с начала отопительного периода

14 Ноября 2022, 12:46

14 Ноября 2022, 12:46

16 человек погибли при пожарах с начала отопительного периода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 12 тысяч пожаров происходит в стране каждый год. Об этом сообщил вице-министр ЧС Марат Кульдиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно в стране происходит свыше 12 тыс. пожаров, в результате погибают более четырехсот человек. При этом основная доля пожаров и погибших зарегистрирована

в жилом секторе», - сказал Марат Кульдиков на брифинге в СЦК.

Вице-министр напомнил, что 1 октября т.г. в Казахстане начался отопительный период.

«И уже зарегистрировано по стране 835 пожаров, погибли 16 человек. Если говорить в сравнении с аналогичным периодом, то пока наблюдается незначительное снижение пожаров (7,3%) и гибели людей», - добавил спикер.