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вчера 22:16
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вчера 21:29
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16 больниц построят в Казахстане до 2025 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о планах по строительству медучреждениий в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством, исходя их потребностей отрасли до 2025 года, в рамках ГЧП запланировано строительство на республиканском уровне 16 крупных больниц на сумму 838,5 млрд тенге с обеспечением 19 тыс. рабочих мест», - сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства.
Он также сообщил, что к сегодняшнему дню начата реализация 7 проектов ГЧП с суммарным объемом инвестиций в 439,2 млрд тенге.
«Имеются потенциальные инвесторы и идет подготовительная работа частной финансовой инициативы (Емдеу Групп, YDA, BI Group, Дару). По проектам строительства университетских клиник в Алматы и Караганде идет предконкурсная подготовка (объявление конкурсов планируется во втором квартале 2020 года)», - отметил глава ведомства.
Кроме того, по его словам, Министерством параллельно начата проработка 9 проектов второго пула со стоимостью около 400 млрд тенге инвестиций.
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