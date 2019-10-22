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16 больниц построят в Казахстане до 2025 года

22 Октября 2019 12:37
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16 больниц построят в Казахстане до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о планах по строительству медучреждениий в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством, исходя их потребностей отрасли до 2025 года, в рамках ГЧП запланировано строительство на республиканском уровне 16 крупных больниц на сумму 838,5 млрд тенге с обеспечением 19 тыс. рабочих мест», - сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства.

Он также сообщил, что к сегодняшнему дню начата реализация 7 проектов ГЧП с суммарным объемом инвестиций в 439,2 млрд тенге.

«Имеются потенциальные инвесторы и идет подготовительная работа частной финансовой инициативы (Емдеу Групп, YDA, BI Group, Дару). По проектам строительства университетских клиник в Алматы и Караганде идет предконкурсная подготовка (объявление конкурсов планируется во втором квартале 2020 года)», - отметил глава ведомства.

Кроме того, по его словам, Министерством параллельно начата проработка 9 проектов второго пула со стоимостью около 400 млрд тенге инвестиций.

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Ключевые слова: Строительство, Здравоохранение,
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Азамат Сыздыкбаев

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