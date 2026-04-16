16 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

75 лет назад (1951) родился СИЙРБАЕВ Ерсерик Даменович — член Консультативного комитета Служб финансовых уполномоченных государств-участников ЕАЭС.

Родился в Чарске Семипалатинской (ныне — область Абай) области.

Окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения — электромеханик (1974); Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1987).

Трудовая деятельность: фрезеровщик депо ст. Чарская (1968); инженер института «Казжелдорпроект» (1974); инженер, заведующий группой математических разработок, заместитель заведующего отделом, заведующий отделом алгоритмизации и программирования ВЦ Казахской республиканской конторы Госбанка СССР (1975-1988); заместитель председателя правления АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (1988-2005); заместитель председателя правления (2006-2011); советник председателя правления АО «Казпочта» (2011-2012); советник председателя правления АО «Bank RBK», председателя совета директоров АО «Сенiм банк», заместитель председателя правления АО «Qazaq Banki» (2012-2013); банковский омбудсмен Республики Казахстан (2013-2023).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».

67 лет назад (1959) родился ОМАРОВ Марат Абдиевич — певец, композитор, лауреат премии Союза молодежи Казахстана, заслуженный артист Казахстана, член Союза композиторов Казахстана.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Культурно-просветительский институт имени аль-Фараби.

Трудовая деятельность: работал певцом ансамбля «Ауылым-әнім» в Шымкентской областной филармонии, музыкальным редактором Казахского телевидения; с 2001 года трудился в Президентском оркестре и филармонии.

Омаров является основателем творческого фонда «Наурыз» и фонда «Балаларды дамыту». В 2000 году был принят в члены Мировой ассоциации композиторов FIDOF (Лос-Анджелес). Репертуар артиста включают такие песни, как «Анашым», «Әке арманы», «Қыз сыны», «Сыңарым», «Әнші балапан», «Қоштасқым келмейді», «Арман қала — Астана», «Мекке-Мәдине», «Наурыз» и т. д.

Лауреат республиканского фестиваля «Жігер-87», международных фестивалей «Ыстықкөл-89», «Бұқара-90», республиканского конкурса имени Ш. Калдаякова, фестивалей «Азия дауысы-95», «Золотой диск-97», «Песни дружбы» (Франция), «Каир-2003» (Египет).

52 года назад (1974) родился КЫДЫРАЛИ Дархан Куандыкулы — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (1992); Университет Мармара (1996); Докуз Эйлюль университет (1997); Эгейский университет (1998); Стамбульский университет (2001).

Трудовая деятельность: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник Международного казахско-турецкого университета им. К. А. Ясауи (2001-2005); ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра «Бауыржантану» (2003-2005); доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2005-2006); заместитель главного редактора альманаха «Туған тіл» (2005-2006); заместитель директора Президентского центра культуры РК (2006-2007); ведущий духовно-познавательной программы «Күмбез» телеканала «Қазақстан» (2006-2007); советник министра Министерства образования и науки РК (2007-2008); эксперт Администрации Президента РК, и. о. заведующего сектором (2008-2009); заместитель пресс-секретаря Президента РК (2009-2012); член правления Союза писателей Казахстана (2012); заместитель генерального секретаря Тюркского совета (с 2012 года); президент Международной Тюркской академии (2014-2022), глава секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира (с 2015 года); председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (2016-2022); министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

Награжден орденами офицерского креста Венгрии, «Достлуг» («Дружба») (Азербайджан); медалью «20 лет Ассамблеи народа Казахстана», золотой медалью стратегического исследовательского центра «Новая Турция» (Yeni Türkiye) за вклад в развитие тюркской истории и культуры; премиями: Государственная молодежная премия «Дарын», им. «Култегин», «Вклад Тюркскому миру», международной премией Тюркского мира «Красное яблоко» (Kızıl Elma), «За служение Тюркскому миру», учрежденной центром стратегических исследований «Ипек йолу» («Шелковый путь») и одноименным журналом; почетной грамотой председателя Верховного суда.

52 года назад (1974) родился МАМАЕВ Канат Есркепулы — первый заместитель прокурора Алматинской области.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, специальность -правоведение.

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры города Кентау Южно-Казахстанской области (с 1996 года); занимал ряд должностей в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области (1997-2008); прокурор Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (2008-2010); прокурор Алатауского района г. Алматы (2010-2011); прокурор Алмалинского района г. Алматы (2011-2016); прокурор Медеуского района г. Алматы (2016-2017); заместитель прокурора г. Алматы (2017-2019); заместитель прокурора Костанайской области (2019); первый заместитель прокурора Акмолинской области (2019-2020); первый заместитель прокурора Жамбылской области (2020-2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

51 год назад (1975) родился БЕРДИБЕКОВ Ержан Сакенович — первый заместитель прокурора Карагандинской области.

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, юрист (1996).

Трудовая деятельность: стажер, помощник прокурора г. Актау (1996-1998); прокурор отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Мангистауской области (1998); директор департамента судебных исполнителей и приставов Мангистауской области (1998-1999); заместитель начальника департамента по исполнению судебных постановлений по Мангистауской области (1999-2000); старший помощник прокурора, начальник отдела прокуратуры Мангистауской области (2000-2004); прокурор Каракиянского района Мангистауской области (2004-2006); начальник управления, заместитель прокурора Мангистауской области (2006-2010); старший помощник Генерального прокурора РК (2010-2011); прокурор района «Сарыарка» г. Астаны (2011-2012); заместитель прокурора Мангистауской области (2012-2017); первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2017-2018); заместитель прокурора Астаны (2019-2022); первый заместитель прокурора города Астаны (2022-2024).

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.