16 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников жилищно-коммунального хозяйства

Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства круглосуточно обеспечивают население страны теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, а также управляют жилищным фондом страны, тем самым создавая условия для комфортной жизни граждан. Работники этой сферы в сложный для страны период всегда в первых рядах вместе с работниками ЧС в борьбе со стихией природного характера. Когда нужна помощь гражданам, они всегда рядом.

СОБЫТИЯ

В 1918 году в Оренбурге на казахском языке вышел первый номер газеты «Қазақ мұңы». «Қазақ мұңы» пропагандировала идеи советской власти, публиковала первые ее декреты, освещала ход борьбы с белогвардейцами и алашординцами. С началом гражданской войны и распространением власти Дутова издание «Қазақ мұңы» прекратилось.

В 1990 году Карагандинской областной филармонии присвоено имя Кали Байжанова (1877-1966) — казахского певца (бас), народного артиста КазССР (1945), одного из создателей Казахского хора радиокомитета Караганды. Обладавший широким диапазоном голоса и учившийся у народного композитора Жарылгапберди, он всю свою долгую творческую жизнь провел в Центральном Казахстане и внес огромный вклад в развитие музыкального искусства республики.

В 2000 году вышел в свет журнал «Аманат», выпускаемый Международным клубом «Абай». «Аманат» — это единственный журнал, который публикует литературу народов мира в Казахстане. Его тираж составляет 7,5 тысячи экземпляров, из них 1 тысяча уходит в Америку, 1,5 тысячи — в Восточную Европу, Россию, остальной тираж остается в Казахстане.

В 2004 году МИА «Казинформ» начало публиковать информацию на казахском языке на латинской графике. С подачи главного редактора казахской редакции информагентства Жарылкапа Бейсенбайулы на сайте начали публиковаться новости на казахском языке с латиницей. В основу латиницы был взят вариант, подготовленный академиком Абдуали Кайдаром. Специалисты компьютерных технологий информагентства Павел Фоменко и Егор Холявко внесли поправки всего в пару букв проекта Абдуали Кайдара и запустили латинскую версию.

В 2005 году в Астане открыли новое здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2007 году в рамках празднования 15-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кубой посол Кубы в Казахстане Тересита Капоте Камачо вручила казахстанскому писателю Роллану Сейсенбаеву орден «Дружбы» за вклад в популяризацию латиноамериканской литературы.

В 2009 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта и коммуникаций РК и Министерством коммуникаций КНР о создании автотранспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай». Сегодня трансконтинентальный коридор «Западная Европа — Западный Китай» протяженностью 8445 км проходит по территории трех государств — Китая, Казахстана и России.

В 2013 году АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций — одному из основополагающих международных документов, регламентирующих приверженность принципам корпоративной социальной ответственности. Присоединение к данному международному документу означает готовность компании руководствоваться в своей деятельности десятью принципами Глобального договора ООН.

В 2018 году в Пекине состоялось официальное открытие казахстанского стенда на выставке China Outbound Travel Market-2018.

На выставке Казахстан представил тематику «Гармония городского и приключенческого туризма», которая рассказывает о возможностях эко- и этнотуризма, а также активного отдыха в Казахстане наряду с City break, MICE туризмом, шопингом, транзитными турами и другими. Изюминкой национального стенда, организованного АО Национальная компания «Kazakh Tourism», стала фотозона с ростовой фигурой известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, где разыгрывались билеты на его предстоящий концерт в китайском городе Шэньчжэнь.

В 2019 году 4-кратный рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса, 5-кратный рекордсмен Казахстана, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, исполнитель ряда опасных, сложных трюков Сергей Цырульников стал победителем на турнире Vortex Sport Battle 7 в Санкт-Петербурге. Уроженец Шортандинского района Акмолинской области стал продолжателем традиций казахских палуанов Кажымукана и Балуана Шолака.

В 2020 году произведение многогранного талантливого казахстанца Баянгали Алимжанова «A Hundred Years on the Steppe» («Сказ столетнего степняка») получило признание в Великобритании и было опубликовано известным английским издательством Hertfordshire Press. Издание этой книги является важным шагом в ознакомлении англоговорящего общества с культурой Казахстана и его историей. Издательство Hertfordshire Press уникально в этом плане, потому что именно оно издало более 50 книг из Казахстана.

В 2021 году в Сеуле были выпущены юбилейные марки, посвященные 30-летию независимости Республики Казахстан. Часть новой продукции была торжественно передана в коллекцию единственного в Республике Корея Музея марок. Как отметил директор музея На Санг-кук, благодаря новому экспонату многие посетители смогут узнать и познакомиться с культурой Казахстана.

В 2021 году Каркаралинский историко-краеведческий музей пополнился 167 экземплярами довольно редких книг, среди них несколько томов энциклопедии «Сакральный Казахстан» и каталоги «Шествие Золотого человека по музеям мира».

— Читатель, знакомящийся с этими книгами, приобретет не только глубокие знания о сакральных местах нашей необъятной родины, но и сможет обогатить свой духовный мир. Мы специально разместили книги в картинном зале музея, чтобы наши гости смогли ознакомиться с представленной литературой, — отметила директор Каркаралинского историко-краеведческого музея Назым Абишева.

В 2022 году первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в драматичном матче одолела экс-первую ракетку мира, чемпионку трех турниров Большого Шлема Анжелик Кербер в рамках противостояния между сборными Казахстана и Германии на Кубке Билли Джин Кинг. Эта победа принесла казахстанским теннисисткам общий успех над Германией — 3:0. А с ним — впервые в истории казахстанского тенниса — путевку в финал Кубка Билли Джин Кинг.

В 2024 году популяция бухарских оленей в Туркестанской области превысила 200 особей. Больше 20 лет в Туркестанской области ведется работа по возрождению популяции бухарских оленей, уничтоженных в регионе в 50-х годах прошлого столетия. Когда-то это красивое грациозное животное свободно обитало в пойме реки Сырдарьи, но в результате неразумного хозяйствования последний олень погиб от пули браконьера в 1957 году. Работа по возрождению популяции вымирающих бухарских оленей началась в 2000 году в рамках проекта по содействию в сохранении и восстановлению редких видов животных в их историческом ареале, реализуемого Центрально-Азиатской программой Всемирного фонда дикой природы.

В 2025 году в Астане стартовал Второй Центрально-Азиатский медиафорум. На площадке форума руководители медиасферы и ведущие эксперты из стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также из Азербайджана, Великобритании, Китая, Катара, России и других государств обсудили темы — поиск точек роста и сотрудничества для СМИ Центральной Азии, тенденции глобальных медиа, будущее информационного ландшафта. Особый акцент — цифровая трансформация в эпоху ИИ и Big Data, роль соцсетей в продвижении имиджа страны.

В 2025 году в Кызылординской областной галерее произведение Нурбека Жардемова «Кызылорда» из фонда художественной галереи им. С. Айтбаева теперь «движется» при помощи искусственного интеллекта. Посвящена акция 100-летию со дня V съезда Совета Кыргызской (Казахской) ССР в городе Акмешит: тогда же в 1925 году Акмешит сменил название на Кызылорду и получил статус столицы. Картину «Қызылорда» в прошлом году уральский художник Жардемов передал в фонд областного историко-краеведческого музея во время международного симпозиума в честь 120-летия Абылхана Кастеева. На холсте маслом запечатлен момент, когда в апреле 1925 года на железнодорожную станцию Акмешит из Оренбурга прибыл поезд с депутатами съезда. При помощи искусственного интеллекта картину «оживили». Теперь поезд не просто стоит, а подъезжает к станции, люди с плакатами встречают его пассажиров, а на вокзале — оживление и суета.