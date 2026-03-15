15 марта — День милосердия в Казахстане: как в стране продолжают традиции добрых дел

С древних времен казахский народ ценил милосердие и благотворительность, передавая эти добродетели из поколения в поколение. В традициях уважения к старшим, помощи нуждающимся и поддержки ближнего отражается дух единства и взаимовыручки, который и сегодня находит свое продолжение в праздновании Наурыза.

15 марта — День милосердия — напоминает о том, что добрые дела сближают людей, укрепляют общество и делают мир светлее, сохраняя лучшие ценности предков.

Милосердие было неотъемлемой частью кочевой культуры. Старейшины отмечали, что дарить свою благодать и расположение окружающим гораздо ценнее подарков или иных богатств.

— В степи существовали разные формы благодарности, которые укоренялись и передавались из поколения в поколение. Например, на всех праздниках обязательной частью является раздача подарков или шашу. С помощью таких жестов казахи показывали свою щедрость — это своего рода обмен энергией, когда ты делишься достатком с окружающими. Казахи издревле ценили помощь, в случае нужды всегда протягивали руку, и помогать было необязательно деньгами. Кто-то собирал еду, другие давали одежду — с каждого по возможности. Ведь главная задача была в том, чтобы не оставить человека один на один с несчастьем, — рассказывает этнограф Айгерим Мусагажинова.

Забота о сиротах и вдовах была одним из ярчайших проявлений милосердия. Если в ауле кто-то терял кормильца, таких людей обязательно брали на попечение. Считалось позором, если среди соседей оставался голодный ребенок или беспомощная женщина.

— В былые времена отказать путнику в ночлеге или еде означало поставить его жизнь под угрозу. Моя бабушка говорила: «Қонақ келсе — құт келеді». Люди верили, что вместе с путниками приходит удача, поэтому им старались оказать достойный прием, даже если сами жили небогато. Для гостя всегда ставили на стол самое вкусное, давали ему лучшее место в доме. А так как казахи жили вдоль маршрутов караванов, они всегда принимали путников. Такую традицию как «ерулік» я сама использую в наши дни, чтобы помочь адаптироваться новым людям в компании. Раньше, когда в аул приезжали новые семьи, старожилы приглашали их на обед или ужин, беседовали, помогали адаптироваться, — отмечает этнограф.

Сегодня казахстанцы продолжают эти традиции. В День милосердия они посвящают время помощи другим: устраивают благотворительные акции и бескорыстно поддерживают тех, кто нуждается. А в Наурыз эта миссия приобретает особый смысл. Как говорят эксперты, еще наши предки считали своим долгом, прежде чем приступить к праздничному гулянию, уделить внимание нуждающимся.

В современном Казахстане эта традиция находит отражение в многочисленных благотворительных инициативах.

В Астане, например, в этот день проходит акция «Ардагерлерді ардақтайық», в рамках которой одинокие пенсионеры, ветераны и нуждающиеся получают продуктовые наборы, а волонтеры помогают им в повседневных делах. РОО «Ассамблея жастары» проводит «Тазалық эстафетасы», очищая дворы домов пожилых людей от снега, а предприниматели объединяют усилия в рамках акции «Десять добрых дел». Для детей из социально уязвимых категорий организованы экскурсии по столице в рамках акции «Ізгілік ізі», а в центре «Нұрлы жүрек» проходят концертные программы. В кризисном центре «Үміт» стартует благотворительный челлендж «Творить добро — благое дело», вдохновляющий детей и взрослых на добрые поступки.

В Алматы для детей с особыми потребностями подготовлена экскурсия в Алматинский зоологический парк в рамках акции «Жақсылық жаса», а воспитанники детских домов смогут посетить Государственный центральный музей. Для ребят из интернатов, детских домов и малообеспеченных семей организованы показы спектаклей детской театральной студии SatsComUnity, казахской народной сказки «Қошқар мен теке» и постановок Государственного академического русского театра имени Н. Сац. Воспитанников детского дома № 1 порадуют выездные концерты солистов Государственной академической филармонии имени Жамбыла. Во всех районах города проходят адресные акции: волонтеры передают продуктовые наборы и поддерживают тех, кто особенно нуждается.

Вместе с тем в дни празднования Наурыза казахстанцев также порадует масштабная акция «Nauryz Sale». Торговые предприятия предлагают праздничные скидки на продовольственные и непродовольственные товары от 10 до 70 процентов, а для казахстанских производителей организованы специальные зоны продаж с ценами на 10-20 % ниже рыночных.

Также Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан запускает онлайн-платформу Digital Nauryz, которая объединит информацию о праздничных мероприятиях по всей стране.

Ранее сообщалось, что в период празднования Наурыз мейрамы будут назначены дополнительные электропоезда и увеличена составность отдельных поездов.