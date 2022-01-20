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15872 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

20 Января 2022 08:00
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15872 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 15872 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5050,

город Алматы - 2025,

город Шымкент - 420,

Акмолинская область - 750,

Актюбинская область - 459,

Алматинская область - 432,

Атырауская область - 568,

Восточно-Казахстанская область - 542,

Жамбылская область - 257,

Западно-Казахстанская область - 376,

Карагандинская область - 2944,

Костанайская область - 402,

Кызылординская область - 399,

Мангистауская область - 250,

Павлодарская область - 710,

Северо-Казахстанская область - 155,

Туркестанская область - 133.

Всего в стране выявлено 1100876 заболевших.



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#Коронавирус в РК  
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