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    02:22, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    158 млрд тенге превысил объем ВРП Сайрамского района Туркестанской области

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    АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Сайрамском районе Туркестанской области в 2020 году объем валового регионального продукта достиг 158,6 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Соответственно, по сравнению с 2019 годом рост составил - 5,8%. 57% - регионального продукта приходится на сельскохозяйственную отрасль. В районе на 8,4% выросла промышленная продукция и на 6,2% сельскохозяйственная.

    Кроме того, в прошлом году в районе в сфере промышленности произведено на 30 млрд тенге продукции, занимая 4 место по доле в объеме области. Также в регион привлечено 2,3 млрд тенге инвестиций, создано 131 рабочее место. 60% привлеченных инвестиций - это собственные средства.

    В сельском хозяйстве в прошлом году произведено продукции на 89 млрд тенге, заняв 2 место по доле в области. В частности, в животноводстве произведено продукции на 51,8 млрд тенге, в растениеводстве - на 36,9 млрд тенге. На 154 гектарах внедрена система капельного орошения, общая площадь которой достигает 500 гектаров. Теплицы построены на площади 10 га, общая площадь составила 48 га, интенсивный урожай - 467 га.

    Также ТОО «Нурым групп», являющийся крупнейшим откормочным комплексом области, с внедрением новых технологий дополнительно закупило 5 тыс. голов бычков и поставило емкость откормочного комплекса на 15 тыс. голов.

    Теги:
    Туркестанская область Экономика
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