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    21:12, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    156 семей обеспечить жильём планируют в Осакаровском районе Карагандинской области в 2021 году

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Осакаровском районе Карагандинской области в этом году планируют обеспечить жильём 156 семей. Об этом на онлайн-брифинге на площадке РСК рассказал аким района Нуркен Кобжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году в эксплуатацию введено 6,8 тысячи квадратных метров жилья – это в 2,8 раза больше, чем в 2019-м.

    «В этом году планируется завершение строительства шести 18-квартирных жилых домов с инфраструктурой. Также из областного бюджета выделены средства на строительство шести двухквартирных жилых домов в Осакаровке. Кроме того, за счёт частных инвестиций в 2020 году начато строительство ещё двух 18-квартирных жилых домов, которые запланировано ввести в эксплуатацию в этом году. Таким образом, в 2021-м планируется обеспечить жильём 156 семей», – сообщил Нуркен Кобжанов.

    Также в этом году должны разработать проектно-сметную документацию на строительство ещё четырех 18-квартирных жилых домов с инженерно-коммуникационной инфраструктурой к ним в посёлке Осакаровка.

    Планируется и приобретение десяти квартир за счёт республиканского бюджета для социально уязвимых слоёв населения и для многодетных семей.


    Теги:
    Карагандинская область Жилье Строительство
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