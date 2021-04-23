156 семей обеспечить жильём планируют в Осакаровском районе Карагандинской области в 2021 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Осакаровском районе Карагандинской области в этом году планируют обеспечить жильём 156 семей. Об этом на онлайн-брифинге на площадке РСК рассказал аким района Нуркен Кобжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году в эксплуатацию введено 6,8 тысячи квадратных метров жилья – это в 2,8 раза больше, чем в 2019-м.

«В этом году планируется завершение строительства шести 18-квартирных жилых домов с инфраструктурой. Также из областного бюджета выделены средства на строительство шести двухквартирных жилых домов в Осакаровке. Кроме того, за счёт частных инвестиций в 2020 году начато строительство ещё двух 18-квартирных жилых домов, которые запланировано ввести в эксплуатацию в этом году. Таким образом, в 2021-м планируется обеспечить жильём 156 семей», – сообщил Нуркен Кобжанов.

Также в этом году должны разработать проектно-сметную документацию на строительство ещё четырех 18-квартирных жилых домов с инженерно-коммуникационной инфраструктурой к ним в посёлке Осакаровка.

Планируется и приобретение десяти квартир за счёт республиканского бюджета для социально уязвимых слоёв населения и для многодетных семей.