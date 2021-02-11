1530 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 96,

город Алматы - 178,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 272,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 171,

Атырауская область - 106,

Восточно-Казахстанская область - 30,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 62,

Карагандинская область - 51,

Костанайская область - 62,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 381,

Северо-Казахстанская область - 41,

Туркестанская область - 25.

Итого выздоровевших в Казахстане - 180807.



