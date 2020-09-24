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153 тысячи постоянных рабочих мест создано в рамках госпрограммы «Еңбек»

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Сентября 2020, 11:59
153 тысячи постоянных рабочих мест создано в рамках госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках госпрограммы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» было создано 739 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день государственная программа «Еңбек» обеспечивает условие занятости для безработного и самозанятого населения, поддерживая создание новых рабочих мест. Более 2 млн человек приняли участие в программе, 430 тысяч человек - в текущем году, из них 956 тысячам оказана помощь в трудоустройстве. Для 1,1 млн человек реализованы активные меры в занятости, в том числе 395 тысяч человек охвачены обучением, 111 тысяч получили поддержку для развития предпринимательства в виде льготных микрокредитов и грантов, дополнительно создав 42 тысячи новых рабочих мест», - сказал на правительственном часе в Мажилисе министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

Глава Минтруда отметил, что путем сбалансированного распределения и финансирования программы с 2017 года всего выделено 540 млрд тенге, из них 160 млрд тенге относится к местному бюджету.

«В рамках финансирования программы особый акцент сделан на создание постоянных рабочих мест в секторе предпринимательства. Учитывая новый глобальный кризис в текущем году, дополнительно было выделено 50 млрд тенге. Мы увеличили расходы по субсидированию рабочих мест по молодежной практике и общественным работам», - добавил министр.

По данным Биржана Нурымбетова, меры программы «Еңбек» обеспечили создание 739 тысяч рабочих мест, из которых 153 тысячи - постоянные, а 586 тысяч - временные рабочие места.

«Количество постоянных рабочих мест увеличилось в 7 раз за последние три года. Создание 153 тысяч постоянных рабочих мест обеспечено за счет формирования предпринимателей из числа самозанятых и безработных благодаря микрокредитованию и грантам», - проинформировал глава ведомства.

В рамках программы количество получателей микрокредита за три года выросло в 2,5 раза, а количество дополнительных рабочих мест - в 5 раз.

«Доля прироста занятости в сфере МСБ за счет участников программы составляет 11%. Объем выпускаемой продукции оценивается на 73,7 млрд в год», - отметил Б. Нурымбетов.


Мажилис   Минтруда РК   Занятость   Енбек жолы  
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