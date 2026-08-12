153 мирных жителя погибли в результате военных операций США — Пентагон

Пентагон официально признал, что в результате военных операций США в 2025 году погибли более 150 мирных жителей и более 240 человек получили ранения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Согласно отчету, представленному в Конгресс в понедельник, в результате военных ударов в ходе кампании против йеменской группировки хуситов в прошлом году погибли 153 мирных жителя и еще 243 получили ранения.

С марта по май 2025 года вооружённые силы США наносили авиаудары по объектам в Йемене, связанным с поддерживаемыми Ираном хуситами, чтобы помешать группировке атаковать коммерческие суда в Красном море. Согласно отчёту, «скорее всего» пять мирных жителей были убиты 6 апреля недалеко от столицы Йемена Саны, 80 человек — 17 апреля недалеко от порта Рас-Иса и ещё 68 гражданских — 28 апреля недалеко от Саады.

Согласно отчету, военные не посещали места проведения операции и не проводили опросы, а полагались на данные американской разведки, спутниковые снимки и публикации в СМИ. NBC News и The Washington Post первыми сообщили подробности этих оценок.

Отчет примечателен и тем, что в нем не упоминаются жертвы военных ударов в Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе, число погибших в которых составило около 120 человек в 2025 году и 95 моряков в этом году.

Администрация Трампа заявляет, что удары по судам, начавшиеся в сентябре 2025 года, направлены против наркоторговцев из картелей, которые администрация считает террористическими группировками. Некоторые эксперты в области права заявили, что эти удары равносильны незаконным внесудебным казням, поскольку вооруженным силам США запрещено намеренно наносить удары по гражданским лицам, в том числе по тем, кто подозревается в преступной деятельности, если только они не соответствуют правовым нормам, регулирующим применение военной силы.

В ежегодном законопроекте об оборонной политике на 2018 год Конгресс обязал Пентагон предоставлять «отчеты 1057» — о жертвах среди гражданского населения за предыдущий год.

Согласно отчету Центра передового опыта в области защиты гражданского населения, к концу 2025 финансового года штат центра сократился до девяти сотрудников, работающих на полную ставку, из них семь гражданских лиц и двое военнослужащих США (ранее в центре насчитывалось до 40 гражданских сотрудников, военных и вспомогательных работников).

Пентагон решил сократить не только центр, но и всю программу по предотвращению вреда гражданскому населению, которая была создана в 2022 году после того, как признал, что несколько авиаударов были нанесены по ошибке. Согласно документам Пентагона, предлагалось сократить финансирование персонала более чем на 2 млн долларов, а финансирование поддержки миссии — более чем на 9,5 млн долларов.

CBS News отмечает, что министр обороны Пит Хегсет заявил, что хочет «развязать руки нашим военным» и сделать упор на «максимальную смертоносность, а не на вялую законность». В первые месяцы работы в Пентагоне он уволил главных военных юристов армии, флота и ВВС, а ранее пренебрежительно отзывался о военных юристах, или генеральных прокурорах, называя их «jagoffs» (сленговый термин, означающий глупого, раздражающего или неумелого человека, — прим. ред.).

Ранее сообщалось, что Пентагон раскрыл стоимость войны с Ираном.