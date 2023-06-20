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153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны

Автор:  
Зифа Хабирова
20 Июня 2023, 16:43
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управление строительства Астаны просит у депутатов Маслихата 153 миллиона тенге на депо в жилом массиве Ильинка, передает МИА «Казинформ».

В Маслихате Астаны рассмотрели бюджетные заявки внесенных администраторами бюджетных программ по уточнению бюджета столицы на 2023 год.

Как сообщил глава Управления строительства Астаны Толеген Кулушев, общий объем финансирования в настоящее время составляет 148,5 миллиардов тенге, из них трансферт из республиканского бюджета 105,5 миллиарда, из средств местного бюджета 38,5 миллиардов тенге.

«На развитие объектов коммуникационной подготовки при чрезвычайной ситуации необходимы – 263,6 миллиона тенге. Пожарное депо жилой массив Ильинка 153 миллиона тенге», - озвучил Кулушев.


Маслихат   Бюджет   ДЧС  
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