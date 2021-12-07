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1524 жителя Туркестанской области ревакцинированы от КВИ

7 Декабря 2021 22:12
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1524 жителя Туркестанской области ревакцинированы от КВИ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области ревакцинацию получили 1524 человека. Ревакцинация проводится только одной дозой. Кроме того, те, кто ранее получил вакцины «HayatVax», «QazVac», «CoronaVac», «Синофарм», могут принимать любые другие виды вакцин через 6 месяцев, а те, кто ранее привил вакцину «Спутник V» - через 9 месяцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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Всего в Туркестанской области привито 1032013 человек. Вторым компонентом вакцинировано 994046 человек.

За последние сутки изъявили желание привиться 426 человек, а у 4 человек в Туркестанской области выявлена эпидемия COVID-19. Суточный прирост составляет 0,02%.

С начала пандемии в области было отобрано около 1151300 ПЦР-проб. Всего в инфекционной больнице 680 мест, 514 из них пусты. С начала пандемии зарегистрировано 15696 подтвержденных случаев заражения. В 7734 из них заболевание прошло бессимптомно. Сегодня жители области могут принимать вакцины «Спутник-V», «QazVac» и «Sinopharm».



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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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