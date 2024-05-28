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    19:34, 27 Май 2024 | GMT +6

    150 семей получили ключи от квартир в Кызылорде

    150 семей получили ключи от квартир в Кызылорде
    Фото: акимат Кызылординской области

    В Кызылорде 150 семьям вручены ключи от квартир в двух многоэтажных домах в поселке Тасбогет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Аким области Нурлыбек Налибаев поздравил новоселов.

    - В прошлом году в регионе было построено 300 жилых домов на 4 108 квартир, передано около 2 400 квартир, более 11 тысяч жителей получили жилье. За счет бюджетных средств будет проведено строительство 67 жилых домов на 1 269 квартир на сумму 13,3 млрд тенге. Из них около 950 квартир будут построены в областном центре. С начала года новоселье отметили 462 семьи. Сегодня 150 семей получат новые квартиры. Это реальное выражение государственной поддержки в повышении социального благосостояния, - сказал глава региона.

    На церемонии Индира Кенжетаева выразила радость от имени новоселов, а государственный и общественный деятель Нажмадин Мусабаев дал бата. Были награждены работники подрядных организаций, строивших жилье.

    Строительство многоэтажных жилых домов началось в августе прошлого года, работы вели компании «Аман Курылыс», «Интегрострой», «АЭЅ and limited».

    Новые квартиры были переданы малообеспеченным семьям и сиротам.

    Теги:
    Кызылорда Недвижимость Регионы Кызылординская область Жилье Строительство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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