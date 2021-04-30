150 саженцев деревьев высадили в Туркестане

ТУРКЕСТАН№ КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестане по улице Казыбек би прошел субботник в секторе областного управления общественного развития.

В субботнике, организованном управлением общественного развития и областной коллегией аксакалов, приняли участие руководитель управления Дамир Жунусов и председатель коллегии аксакалов Жарылкасын Азретбергенов, председатель областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» Жансерик Жуман, группа активистов и жителей города.

В ходе субботника было высажено 150 саженцев еловых деревьев, по всей улице проведена очистка от мусора.

«Совместно с коллегией аксакалов мы приступили к контролю за уходом за деревьями, засеянными на территории города. В качестве начала этой работы нами была проведена разъяснительная работа с населением по вопросу посадки саженцев деревьев в подведомственном секторе управления и их полива. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена планомерно, и мы внесем вклад в превращение Туркестана в зеленый город», - сказал руководитель управления общественного развития Дамир Жунусов.

Стоит отметить, что каждый житель по улице Казыбек би внесет свой вклад в содержание и своевременную поливку деревьев, засеянных во дворе. За этой работой постоянно ведется мониторинг и контроль областной коллегии аксакалов.

«Туркестан, ставший областным центром, становится неузнаваемым. Самым масштабным из всех, что делается в нашем городе, я бы назвал благоустройство. Построены парки, работают над улучшением климата города. В частности, считаю, что деление города на секторы и ответственность государственных учреждений за каждый из них - самая выгодная инициатива областного акимата. Ответственные сектора озеленяют свой регион, создают комфортные условия для жизни населения. Мы со своей стороны поддерживаем эту работу, заботимся о каждом привитом дереве и делаем все возможное для его ухода», - сказал житель города, член областного совета аксакалов Аман Абдуллаев, призвав всех горожан поддержать данную инициативу.